حضور جوانان بابلی در مراسم شب های قدر اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم حسینی صبح دوشنبه در بازدید از پایگاه و کانون‌های فرهنگی مساجد بابل با اشاره به اینکه مساجد بسترساز فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی است، افزود: هر ساله استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان بابلی از برنامه‌های قرآنی بیانگر گرایش جوانان به سوی فعالیت‌های قرآنی بوده و این گرایش وظیفه متولیان فرهنگ و ارشاد را به عنوان خادمان فرهنگ مساجد دوچندان می‌کند.

وی افزود: مسجد به عنوان پایگاه اصلی فعالیت‌های فرهنگی، مرکز رشد و تعالی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و به عنوان سنگر اصلی برای تربیت، تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی، ایثار و از خودگذشتگی محسوب می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل گفت : امروزه وحدت و همدلی مسئولان فرهنگی و اجرای قانون جاری ساماندهی هیئت امنا مساجد با ترکیب کارشناس فرهنگی، مهندسی عمران، فرمانده پایگاه با محوریت روحانی مساجد و اعضایی که در متن قانون به آن اشاره شده می‌تواند بیشترین سهم را در ایجاد جاذبه‌های متنوع فرهنگی در مساجد داشته باشد.

وی گفت: طرح زیبا و جامع صالحین و حلقه‌های معرفت در قالب طرح چهره به چهره با فعالیت‌های متنوع فرهنگی و مذهبی مسجد، محور بسترهای مناسبی است که با نقش برجسته جوانان این مرز و بوم در رویارویی با تهدیدهای نرم کاملاً بیمه می‌شود.

حسینی بیان داشت : همت والای مسئولان فرهنگی و مذهبی شهرستان بابل درباره اجرای قانون و طرح چهره به چهره، چشم انداز و افق روشن مساجد را درخشان‌تر از همیشه به منصه ظهور می‌رساند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل با اشاره به حضور پرشور جوانان بابلی در مراسم لیالی شب قدر اظهارداشت : حضور پرشور جوانان در این مراسم بیانگر نفوذ کلام وحی الهی و عشق و محبت ائمه در قلوب جوانان است و اینکه متولیان فرهنگی با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع فرهنگی و مذهبی می‌توانند جوانان کشور را از گزند توطئه دشمنان مصون بدارند.