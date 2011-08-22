برگزاری مراسم شب قدر از سوی مسلمانان گرجستان

به گزارش خبرنگار مهر این مراسم معنوی و پر فضیلت با حضور سفیر، رایزن فرهنگی، کارکنان سفارت، نهادهای جمهوری اسلامی ایران، خانواده‏های ایرانی مقیم تفلیس و جمع کثیری از مسلمانان و پیروان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت ، در مسجد جمعه برگزار شد.

در این مراسم که با افطاری و نماز جماعت آغاز شد ، پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم ، واقف اکبر اف رئیس اداره مسلمانان گرجستان ضمن تشکر از سفارت جمهوری اسلامی ایران، حضور روزه داران را در مسجد جمعه خیر مقدم گفت.



سپس سخنرانان این مراسم در خصوص فضایل و مناقب حضرت علی(ع) و اعمال شبهای قدر سخنرانی کردند و مراسم با قرائت قرآن کریم و دعای جوشن کبیر ادامه یافت.



شایان ذکر است مراسم احیاء در سایر مناطق مسلمان نشین گرجستان به صورت جداگانه برگزار شد.