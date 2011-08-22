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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

موسسه یاسین عرضه کرد/

نرم‌افزارهای قرآن و اهل بیت(ع) در بخش حوزوی نمایشگاه قرآن

نرم‌افزارهای قرآن و اهل بیت(ع) در بخش حوزوی نمایشگاه قرآن

قم - خبرگزاری مهر: کارشناس قرآنی موسسه فرهنگی یاسین قم گفت: این موسسه وابسته به دفتر آیت‌الله العظمی شبیری‌ زنجانی با حضور در بخش حوزوی نمایشگاه بین‌المللی قرآن، نرم‌افزارهای قرآنی جدید خود را ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رضایی گفت: موسسه فرهنگی یاسین در دو زمینه قرآن و اهل بیت(ع) نرم‌افزارهای ارزشمند آموزشی، اخلاقی، تربیتی و... برای اقشار مختلف تولید کرده است.

وی با اشاره به دو نرم‌افزار عرضه شده "هدهد" و "صبا" برای کودکان دبستانی در بخش حوزوی نمایشگاه قرآن افزود: نرم‌افزار هدهد به‌ صورت آموزش الفبایی است و دارای قصه‌های قرآنی به شکل ترتیل و ... است.

وی تصریح کرد: نرم‌افزار نجومی"هفت آسمان"، "مشیر خانواده"، "عطر گل یاس" و نرم‌افزار "شکوفه" را از جمله نرم‌افزار‌های ارائه شده در غرفه موسسه فرهنگی یاسین در بخش حوزوی نمایشگاه قرآن است.

حجت‌الاسلام رضایی درباره ویژگی‌های نرم‌افزار"صبا" ویژه نوجوانان گفت: محتوا و ساختار این نرم‌افزار، ویژه نوجوانان است که روخوانی و روان‌خوانی در آن به‌ صورت پیشرفته بوده و آموزش تجوید در قالب مثال‌های مختلف قرآنی از جمله ویژگی‌های این نرم‌افزار است.

وی افزود: این نرم‌افزار دارای مسائل اخلاقی، سرگرمی‌های متنوع، برگزیده تفسیر نمونه و آموزش حفظ قرآن با قابلیت تکرار 99 مرتبه است.

نرم افزار 7 آسمان برای طلاب و دانشجویان

این کارشناس امور قرآنی، به نرم‌افزار دایرة‌المعارف نجوم با عنوان"7 آسمان" اشاره کرده و بیان داشت: این نرم‌افزار برای قشر طلبه و دانشجو بسیار مفید است؛ زیرا آموزش نجوم طبق قران و روایات و تطبیق با علم روز است که موضوعاتی همچون قبله‌شناسی و ستاره‌شناسی کسوف و خسوف و ... را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

دایرة المعارف خانواده

وی نرم‌افزار "مشیر خانواده" را از دیگر نرم‌افزارهای موسسه فرهنگی یاسین برشمرد و گفت: این نرم‌افزار در واقع دایره‌المعارفی از مسائل خانواده است که به موضوعاتی همچون اخلاق، تربیت، روانشناسی، حقوق، ازدواج، دانستنی‌های پزشکی و ... پرداخته است.

حجت‌الاسلام رضایی افزود: نرم‌افزار "عطر نرگس"، برای اولین بار در نوزدهمین نمایشگاه قرآن عرضه شده که تمامی محتوای این نرم‌افزار درباره امام زمان‌(عج) است، همچنین نرم‌افزار «شکوفه» از جمله نرم‌افزارهای جدید و ویژه کودکان در این غرفه ارائه می‌شود که با استقبال فراوانی روبرو شده است.
 

کد مطلب 1389323

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