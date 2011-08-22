به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رضایی گفت: موسسه فرهنگی یاسین در دو زمینه قرآن و اهل بیت(ع) نرم‌افزارهای ارزشمند آموزشی، اخلاقی، تربیتی و... برای اقشار مختلف تولید کرده است.



وی با اشاره به دو نرم‌افزار عرضه شده "هدهد" و "صبا" برای کودکان دبستانی در بخش حوزوی نمایشگاه قرآن افزود: نرم‌افزار هدهد به‌ صورت آموزش الفبایی است و دارای قصه‌های قرآنی به شکل ترتیل و ... است.



وی تصریح کرد: نرم‌افزار نجومی"هفت آسمان"، "مشیر خانواده"، "عطر گل یاس" و نرم‌افزار "شکوفه" را از جمله نرم‌افزار‌های ارائه شده در غرفه موسسه فرهنگی یاسین در بخش حوزوی نمایشگاه قرآن است.



حجت‌الاسلام رضایی درباره ویژگی‌های نرم‌افزار"صبا" ویژه نوجوانان گفت: محتوا و ساختار این نرم‌افزار، ویژه نوجوانان است که روخوانی و روان‌خوانی در آن به‌ صورت پیشرفته بوده و آموزش تجوید در قالب مثال‌های مختلف قرآنی از جمله ویژگی‌های این نرم‌افزار است.



وی افزود: این نرم‌افزار دارای مسائل اخلاقی، سرگرمی‌های متنوع، برگزیده تفسیر نمونه و آموزش حفظ قرآن با قابلیت تکرار 99 مرتبه است.



نرم افزار 7 آسمان برای طلاب و دانشجویان



این کارشناس امور قرآنی، به نرم‌افزار دایرة‌المعارف نجوم با عنوان"7 آسمان" اشاره کرده و بیان داشت: این نرم‌افزار برای قشر طلبه و دانشجو بسیار مفید است؛ زیرا آموزش نجوم طبق قران و روایات و تطبیق با علم روز است که موضوعاتی همچون قبله‌شناسی و ستاره‌شناسی کسوف و خسوف و ... را مورد بحث و بررسی قرار داده است.



دایرة المعارف خانواده



وی نرم‌افزار "مشیر خانواده" را از دیگر نرم‌افزارهای موسسه فرهنگی یاسین برشمرد و گفت: این نرم‌افزار در واقع دایره‌المعارفی از مسائل خانواده است که به موضوعاتی همچون اخلاق، تربیت، روانشناسی، حقوق، ازدواج، دانستنی‌های پزشکی و ... پرداخته است.



حجت‌الاسلام رضایی افزود: نرم‌افزار "عطر نرگس"، برای اولین بار در نوزدهمین نمایشگاه قرآن عرضه شده که تمامی محتوای این نرم‌افزار درباره امام زمان‌(عج) است، همچنین نرم‌افزار «شکوفه» از جمله نرم‌افزارهای جدید و ویژه کودکان در این غرفه ارائه می‌شود که با استقبال فراوانی روبرو شده است.

