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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

واژگونی خودرو در بزرگراه شهید تندگویان

واژگونی خودرو در بزرگراه شهید تندگویان

رخداد حادثه رانندگی و برخورد دو دستگاه خودرو سواری با یکدیگر موجب واژگونی یکی از خودروها و آسیب دیدگی راننده آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این حادثه که در مسیر جنوب به شمال بزرگراه تندگویان، روبروی بوستان ولایت رخ داد، ناتوانی یکی از رانندگان در هدایت خودرو باعث شد تا خودرو سواری پس از برخورد با خودرو دیگری واژگون و راننده آن دچار آسیب دیدگی شود.

با اعلام این خبر به سامانه 125، آتش نشانان ایستگاه 22 و گروه نجات 6 آتش نشانی بلافاصله راهی محل حادثه شدند.

غلام قاسم پور فرمانده آتش نشانان در این باره گفت: آتش نشانان در اجرای عملیات ایمن سازی با قطع کردن جریان برق در هر دو خودرو از بروز خطر آتش سوزی پیشگری کردند و راننده آسیب دیده را برای مداوا و انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند.

کد مطلب 1389329

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