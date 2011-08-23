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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

هفته جهانی مساجد/

مسجدالاقصی نماد وحدت و همدلی است/ زمان نجات مسجدالاقصی رسیده است

مسجدالاقصی نماد وحدت و همدلی است/ زمان نجات مسجدالاقصی رسیده است

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه مسجدالاقصی نماد وحدت و همدلی است، گفت: موج بیداری اسلامی می‏رود که مسجدالاقصی را که روزی از کینه صهیونیستها به آتش کشیده شد نجات دهد و جای واقعی خود را در میان فرهنگهای مختلف پیدا کند.

جواد آرین منش به مناسبت سالروز به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی در مورد جایگاه این مسجد در میان ادیان الهی به خبرنگار مهر گفت: مسجدالاقصی نماد وحدت و عامل مقدس و مشترک بین همه ادیان الهی تلقی می‏شود. مکان مقدسی است که می‎‌تواند همه ادیان الهی را در واقع در خود جای دهد. مورد احترام و توجه همه ادیان الهی در طول تاریخ بوده و یادآور عروج پیامبر عظیم الشأن اسلام و مورد احترام ادیان مسیحی، یهودی و اسلام است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مسجدالاقصی جایی است که می‎تواند نقطه اشتراک بین همه ادیان الهی تلقی شده و شاید به همین جهت مورد توجه صهیونیستهای بین الملل و استکبار جهانی در جهت دین زدایی و تفرقه بین ادیان الهی قرار گرفت. همواره با بغض و کینه نسبت به این مکان مقدس برخورد شده است.

آرین منش در مورد اینکه این مسجد چگونه امروز به پایگاه همدلی مسلمانان تبدیل شده است نیز اظهار داشت: مسجدالاقصی با توجه به پیشینه تاریخی و ذهنی که در میان ادیان الهی دارد و مورد قداست و توجه همه ادیان است می‏تواند عامل وحدت بخش دربین ادیان و کشورهای مختلف در جاهای گوناگون قرار گیرد.

وی یادآور شد: بنابراین امروز که موج بیداری اسلامی در خاورمیانه آغاز شده زمان آزادی و نجات مسجدالاقصی فرارسیده و این موج بیداری و وحدت بخش که بین کشورهای مسلمان شروع شده می‏رود تا رژیم صهیونیستی را که ادعای توسعه طلبی و جهان گشایی و شعار از نیل تا فرات را مطرح می‎کرد امروز به جایی رسیده که قادر به حفاظت از مرزهای خود نیست و در مرزهای جغرافیایی خود زندانی شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز این رژیم اشغالگر قادر به حفظ و حراست از مردم خود نیز نیست و از درون دچار یک فروپاشی گسترده شده که به اوج خود رسیده است. مشکلات اقتصادی شدیدا این منطقه را تحت تأثیر قرارداده و موج بیداری اسلامی می‏رود که مسجدالاقصی را که روزی از کینه صهیونیستها به آتش کشیده شد نجات یابد و به عامل وحدت بخش و تعالی بخش بین تمام ادیان الهی قلمداد شود و جای واقعی خود را درمیان فرهنگهای مختلف پیدا کند.

کد مطلب 1389332

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