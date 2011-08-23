مسجدالاقصی نماد وحدت و همدلی است/ زمان نجات مسجدالاقصی رسیده است

جواد آرین منش به مناسبت سالروز به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی در مورد جایگاه این مسجد در میان ادیان الهی به خبرنگار مهر گفت: مسجدالاقصی نماد وحدت و عامل مقدس و مشترک بین همه ادیان الهی تلقی می‏شود. مکان مقدسی است که می‎‌تواند همه ادیان الهی را در واقع در خود جای دهد. مورد احترام و توجه همه ادیان الهی در طول تاریخ بوده و یادآور عروج پیامبر عظیم الشأن اسلام و مورد احترام ادیان مسیحی، یهودی و اسلام است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مسجدالاقصی جایی است که می‎تواند نقطه اشتراک بین همه ادیان الهی تلقی شده و شاید به همین جهت مورد توجه صهیونیستهای بین الملل و استکبار جهانی در جهت دین زدایی و تفرقه بین ادیان الهی قرار گرفت. همواره با بغض و کینه نسبت به این مکان مقدس برخورد شده است.

آرین منش در مورد اینکه این مسجد چگونه امروز به پایگاه همدلی مسلمانان تبدیل شده است نیز اظهار داشت: مسجدالاقصی با توجه به پیشینه تاریخی و ذهنی که در میان ادیان الهی دارد و مورد قداست و توجه همه ادیان است می‏تواند عامل وحدت بخش دربین ادیان و کشورهای مختلف در جاهای گوناگون قرار گیرد.

وی یادآور شد: بنابراین امروز که موج بیداری اسلامی در خاورمیانه آغاز شده زمان آزادی و نجات مسجدالاقصی فرارسیده و این موج بیداری و وحدت بخش که بین کشورهای مسلمان شروع شده می‏رود تا رژیم صهیونیستی را که ادعای توسعه طلبی و جهان گشایی و شعار از نیل تا فرات را مطرح می‎کرد امروز به جایی رسیده که قادر به حفاظت از مرزهای خود نیست و در مرزهای جغرافیایی خود زندانی شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز این رژیم اشغالگر قادر به حفظ و حراست از مردم خود نیز نیست و از درون دچار یک فروپاشی گسترده شده که به اوج خود رسیده است. مشکلات اقتصادی شدیدا این منطقه را تحت تأثیر قرارداده و موج بیداری اسلامی می‏رود که مسجدالاقصی را که روزی از کینه صهیونیستها به آتش کشیده شد نجات یابد و به عامل وحدت بخش و تعالی بخش بین تمام ادیان الهی قلمداد شود و جای واقعی خود را درمیان فرهنگهای مختلف پیدا کند.