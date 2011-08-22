هشدار مدیریت بحران استان نسبت به وقوع سیل/ آبگرفتگی معابر شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل مدیریت بحران مازندران، با عنایت پیش بینی های هواشناسی و وضعیت جوی استان، تا اواخر امروز، شاهد رگبارهای پراکنده در برخی از نقاط استان خواهیم بود و از شب دوشنبه با تقویت جریانات شمالی سطح زمین بر روی سواحل جنوبی دریای خزر به تدریج بر مقدار بارندگی در سطح استان افزوده خواهد شد.
این گزارش می افزاید: روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و حتی شنبه هفته آینده ضمن بارش باران، وزش باد نسبتا شدید، مواج شدن دریا و احتمال رعد و برق، شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود.
در این مدت بویژه روزهای پایانی هفته جاری و شنبه هفته آینده آب گرفتگی معابر دور از انتظار نخواهد بود که به کلیه شهروندان و مسافران توصیه می شود، در هنگام تردد درمحورهای مواصلاتی اصلی وفرعی استان بخصوص در شب ضمن رعایت نکات ایمنی و توقف درمکان مناسب و امن، باکسب اطلاعات از مسیر ادامه دهند.
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