هشدار مدیریت بحران استان نسبت به وقوع سیل/ آبگرفتگی معابر شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل مدیریت بحران مازندران، با عنایت پیش بینی های هواشناسی و وضعیت جوی استان، تا اواخر امروز، شاهد رگبارهای پراکنده در برخی از نقاط استان خواهیم بود و از شب دوشنبه با تقویت جریانات شمالی سطح زمین بر روی سواحل جنوبی دریای خزر به تدریج بر مقدار بارندگی در سطح استان افزوده خواهد شد.

این گزارش می افزاید: روزهای سه‌ شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و حتی شنبه هفته آینده ضمن بارش باران، وزش باد نسبتا شدید، مواج شدن دریا و احتمال رعد و برق، شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود.

در این مدت بویژه روزهای پایانی هفته جاری و شنبه هفته آینده آب‌ گرفتگی معابر دور از انتظار نخواهد بود که به کلیه شهروندان و مسافران توصیه می شود، در هنگام تردد درمحورهای مواصلاتی اصلی وفرعی استان بخصوص در شب ضمن رعایت نکات ایمنی و توقف درمکان مناسب و امن، باکسب اطلاعات از مسیر ادامه دهند.

این ستاد از گردشگران خواست از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط سیل‌گیر در هنگام بارندگی‌های شدید و رگباری خودداری کنند

ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر درهنگام بارندگی های شدید و رگباری ضمن رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.

به کلیه نیروهای امدادی و خدمات رسانی توصیه می‌ شود تا آمادگی لازم جهت عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی مانند گذشته به خصوص در راه های ارتباطی اصلی و فرعی را داشته و در زمان طوفانی و مواج بودن دریا از شنا کردن در سواحل خودداری کنند.