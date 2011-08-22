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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

هشدار مدیریت بحران استان نسبت به وقوع سیل/ آبگرفتگی معابر شهری

هشدار مدیریت بحران استان نسبت به وقوع سیل/ آبگرفتگی معابر شهری

ساری - خبرگزاری مهر: اداره کل مدیریت بحران استانداری نسبت به وقوع سیلاب در نقاط مختلف استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل مدیریت بحران مازندران، با عنایت پیش بینی های هواشناسی و وضعیت جوی استان، تا اواخر امروز، شاهد رگبارهای پراکنده در برخی از نقاط استان خواهیم بود و از شب دوشنبه با تقویت جریانات شمالی سطح زمین بر روی سواحل جنوبی دریای خزر به تدریج بر مقدار بارندگی در سطح استان افزوده خواهد شد.

این گزارش می افزاید: روزهای سه‌ شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و حتی شنبه هفته آینده ضمن بارش باران، وزش باد نسبتا شدید، مواج شدن دریا و احتمال رعد و برق، شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود.

در این مدت بویژه روزهای پایانی هفته جاری و شنبه هفته آینده آب‌ گرفتگی معابر دور از انتظار نخواهد بود که به کلیه شهروندان و مسافران توصیه می شود، در هنگام تردد درمحورهای مواصلاتی اصلی وفرعی استان بخصوص در شب ضمن رعایت نکات ایمنی و توقف درمکان مناسب و امن، باکسب اطلاعات از مسیر ادامه دهند.

این ستاد از گردشگران خواست از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط سیل‌گیر در هنگام بارندگی‌های شدید و رگباری خودداری کنند
 
ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر درهنگام بارندگی های شدید و رگباری ضمن رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.
 
به کلیه نیروهای امدادی و خدمات رسانی توصیه می‌ شود تا آمادگی لازم جهت عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی مانند گذشته به خصوص در راه های ارتباطی اصلی و فرعی را داشته و در زمان طوفانی و مواج بودن دریا از شنا کردن در سواحل خودداری کنند.
کد مطلب 1389334

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