به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی حسینی با بیان اینکه پیش از این نیز سخنانی این چنینی از این افراد شنیده‌ایم، گفت: زیر سئوال بردن مدیریت انبیا، دوست شمردن مردم غاصب سرزمین‌های مقدس فلسطین، تجویز حضور زنان در ورزشگاه‌ها و سست کردن پایه‌های طرح عفاف و حجاب نشانه‌هایی برای افراد هوشیار هستند که ماهیت این افراد را تشخیص دهند.



وی با بیان اینکه جریان انحرافی پیوند وثیقی با گروه فتنه دارد، این جریان را روی دیگر سکه گروه فتنه دانست و اظهار داشت: جریان انحرافی به مراتب خطرناک‌تر از گروه فتنه است چرا که گروه فتنه چهره خود را آشکار ساخته است اما جریان انحرافی با چهره دوست به میدان آمده‌ است و جریان انحرافی با انتشار ویژه‌نامه خاتون ماهیت اصلی خود را آشکار ساخت.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اصل حجاب و عفاف را از ارزش‌های مورد تاکید قرآن کریم، سنت پیامبر(ص) و سیره و روایات معصومین(ع) دانست و اضافه کرد: حجاب و عفاف از ارزش‌های انسان مسلمان و از واجبات مسلم دینی است که چندین آیه در سوره نور و احزاب به همین مسئله اختصاص یافته است.



وی با بیان اینکه امکان ندارد کسی اصل حجاب را انکار کند و ما نسبت به بی‌دینی او تردید داشته باشیم، تصریح کرد: انکار اصل حجاب می‌تواند نشانه ارتداد باشد.



حسینی با اشاره به اینکه نوع حجاب بنابه رسوم ممکن است در نقاط مختلف، متفاوت باشد، ادامه داد: به عنوان مثال شاید برای کسی که در اروپا است پوششی در حد وجوب کفایت کند اما وقتی در مورد یک جامعه دینی صحبت می‌کنیم، الگوی زن مسلمان متفاوت است.



هر اقدامی که در اصل چادر ایجاد تردید کند باید ریشه یابی شود



وی از حجاب به عنوان نماد بانوان انقلابی یاد کرد و با اشاره به حضور مردمی معتقد و مومن در ایران، گفت: زنان کشورهای خارجی زنان ایرانی را به چادر می‌شناسند و چادر به عنوان نماد ارزش‌های انقلابی مطرح است، پس هر اقدامی که در این اصل و ارزش ایجاد تردید کند باید ریشه‌یابی شود.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه این گونه اقدامات در دوره اخیر و در دوره اصلاحات نیز صورت گرفته است، اضافه کرد: آنچه در مورد ویژه‌نامه خاتون بسیار شگفت‌انگیز است این است که نهادی که وظیفه حفظ و صیانت از ارزش‌های انقلاب را دارد ابزار مبارزه با اعتقادات می‌شود.



وی با اشاره به عوامل موثری که ممکن است در انتخاب این سوژه موثر باشد، اظهار داشت: یکی از مسائلی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که با نزدیک شدن به فضای انتخابات جریان انحرافی به خیال خام خود تلاش می‌کند یک سری آرای خاکستری و بی‌تفاوت که در شرایط عادی وارد انتخابات نمی‌شوند را جذب کند، اما گروه دارای رای خاکستری می‌دانند که این عده برای دریافت رای این کار را می‌کنند و همین‌ها بودند که تا چندی قبل تندروی‌های مذهبی را مطرح می‌کردند.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران همچنین از شخصیت‌ها و رسانه‌های تاثیرگذار به ویژه رسانه ملی خواست تا در اندیشه اصلاح ریشه‌ای وضعیت حجاب باشند و از بعضی توجیهات که بر اساس ایجاد نشاط و ... مطرح می‌شود، برای سرد کردن و سست کردن فریضه حجاب و عفاف استفاده نکنند.