  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

ایازی خبر داد:

جمع آوری کمکهای مردمی از طریق مساجد برای ارسال به سومالی

جمع آوری کمکهای مردمی از طریق مساجد برای ارسال به سومالی

معاون شهردار تهران با بیان اینکه ما درد جامعه اسلامی را دردی مشترک می دانیم، گفت: خوشبختانه طی چند هفته اخیر کمکهای خوبی توسط دولت و مردم برای ارسال به سومالی جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدهادی ایازی در دیدار با دکتر عبدالطیف دبیرکل انجمن اسلامی دانشجویان سومالی اظهار کرد: ما درد جامعه اسلامی را درد مشترک می دانیم و تفاوتی میان کشورمان با سایر کشورهای اسلامی در این مورد قائل نیستیم.

وی با بیان اینکه ایران از جمله کشورهای پیش گام در امر کمک به قحطی زدگان سومالی بوده ، افزود: جدا از کمکهای دولتی مردم از طریق مساجد کمکهای خود را جمع آوری کرده و اقدام به ارسال آن برای کشور سومالی کردند.

یازی خاطرنشان کرد: شبکه اتحاد دانشجویان جهان اسلام فرصتی ایجاد کرده تا تمام کشورهای اسلامی در وضعیت بحرانی حامی یکدیگر باشند، هر چند امیدوارم تمامی کشورهای اسلامی به حدی توسعه یابند که ما شاهد چنین حوادثی از قبیل حادثه ای که در سومالی اتفاق افتاد، نباشیم.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به همکاری انجمن دانشجویان اسلامی ایران با دانشجویان سومالی اظهارکرد: امیدوارم با رفتن دانشجویان ایرانی جهت کمک به مردم سومالی تمام تجربه های خود را در زمینه های سلامت در اختیار آنان قرار دهند.
 

کد مطلب 1389337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها