جمع آوری کمکهای مردمی از طریق مساجد برای ارسال به سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدهادی ایازی در دیدار با دکتر عبدالطیف دبیرکل انجمن اسلامی دانشجویان سومالی اظهار کرد: ما درد جامعه اسلامی را درد مشترک می دانیم و تفاوتی میان کشورمان با سایر کشورهای اسلامی در این مورد قائل نیستیم.

وی با بیان اینکه ایران از جمله کشورهای پیش گام در امر کمک به قحطی زدگان سومالی بوده ، افزود: جدا از کمکهای دولتی مردم از طریق مساجد کمکهای خود را جمع آوری کرده و اقدام به ارسال آن برای کشور سومالی کردند.

یازی خاطرنشان کرد: شبکه اتحاد دانشجویان جهان اسلام فرصتی ایجاد کرده تا تمام کشورهای اسلامی در وضعیت بحرانی حامی یکدیگر باشند، هر چند امیدوارم تمامی کشورهای اسلامی به حدی توسعه یابند که ما شاهد چنین حوادثی از قبیل حادثه ای که در سومالی اتفاق افتاد، نباشیم.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به همکاری انجمن دانشجویان اسلامی ایران با دانشجویان سومالی اظهارکرد: امیدوارم با رفتن دانشجویان ایرانی جهت کمک به مردم سومالی تمام تجربه های خود را در زمینه های سلامت در اختیار آنان قرار دهند.

