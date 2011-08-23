211 کلاس آموزش ایمنی در توزیع برق مرکزی برگزار شد

حمیدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری منظم 211 مورد کلاس آموزش ایمنی هفتگی با حضور 490 نفر از همکاران به مدت 11880 نفر ساعت طی 4ماه ابتدای سال جاری توسط این دفتر صورت پذیرفته است.

وی گفت: اعزام مدیران و کارشناسان شرکت به 9 کنفرانس کشوری،برگزاری سمینار تشریح مدل تعالی سازمانی(EFQM) برای تعداد 100 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت،برگزاری 16 عنوان دوره از دوره های نظام جامع آموزش کارکنان برای 246 نفر از همکاران به مدت 7918 نفر ساعت از جمله فعالیت های آموزشی این دفتر در سال جاری بوده است.