شانزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه مدیریت ارتباطات در سرمقاله این شماره خود با عنوان "شبکههای اجتماعی؛ فرزندان ناخلف؟" به دردسرهایی که شبکههای اجتماعی ایجاد کرده پرداخته و در ابتدای آن آورده است: بحث بر سر تضادی است که فناوریهای مبتنی بر اینترنت همانند شبکههای اجتماعی بر سر راه سیاستمداران و دولتها ایجاد کردهاند؛ فناوریهایی که از یک سو و به هزار و یک دلیل نمیتوان ندیدشان و از سوی دیگر و شاید فقط به یک دلیل نمیتوان رهایشان کرد!
شبکههای اجتماعی و بحران انگلیس، بررسی و تحلیل لطیفههای موسوم به "پـَـ نـَـ پـَـ" از دیدگاه ارتباطی ، مصائب وایمکس در ایران و ظرفیتهای خالی این پروتکل اینترنتی در تهران از دیگر مقالات منتشر شده در این ماهنامه است.
شانزدهمین ماهنامه مدیریت ارتباطات همچنین در گفتگویی با دکترسعیدرضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان، ابعاد مختلفی از فلسفه وجودی شبکه های مجازی و آسیبها و فرصتهای آنها را بررسی کرده و هشدار داده که این خطر وجود دارد که جهان مجازی ایرانی مستعمره جهان مجازی آمریکایی شود.
