انقلابیون با "الله اکبر" وارد طرابلس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، منابع خبری گزارش دادند: هزاران انقلابی در "بنغازی" پایتخت انقلابیون با به صدا درآوردن بوق اتومبیلهای خود تصرف طرابلس به وسیله انقلابیون را جشن گرفتند.

نوای روح بخش الله اکبر نیز در این شهر طنین انداز شد و کشتی ها بوق ها خود را به صدا درآوردند و انقلابیون به تیراندازی هوایی پرداختند.

انقلابیون پس از ورد به طرابلس شعارهایی مانند " مرگ بر قذافی، مردم لیبی برادر هستند و خون شهدا به هدر نمی رود" سر دادند. هزاران نفر از ساکنان طرابلس از انقلابیون استقبال کردند و صدای تکبیر از مساجد پایتخت بلند شد.

خبر دیگر اینکه انقلابیون فوج فوج از صبح امروز به سوی طرابلس حرکت می کنند.