انس با قرآن باعث رشد جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف یکشنبه شب با حضور در مسجد حضرت زینب (س) محله خاک سفید، با بیان اینکه بعثت نبی مکرم اسلام(ص) بزرگترین واقعه تاریخ بشریت است گفت: در فلسفه بعثت، مکارم اخلاق مهمترین موضوع است و پیامبر اسلام می فرماید "من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم"، پس اگر ما مسلمان هستیم باید به این امر توجه کنیم و بدانیم جامعه ای که در آن تهمت، بداخلاقی و دروغ وجود داشته باشد با جامعه اسلامی فاصله بسیاری دارد.

وی افزود: روزی که پیامبر(ص) رجعت کردند قرآن و عترت را برای ما مسلمانان به امانت گذاشتند و این ماه و این شبها، ماه نزول قرآن است و مکلفیم با انس گرفتن با قرآن بتوانیم معارف اسلامی را بشناسیم و ذهنمان را با شناخت قرآن و معارف اسلامی عمیق تر کنیم.

قالیباف به دیگر برکات این ماه و انس با قرآن کریم اشاره کرد و گفت: انس با قرآن باعث می شود در مسایل مادی و معنوی رشد و این معجزه الهی را درک کنیم و اکنون به برکت نظام مقدس اسلامی، مردم با قرآن انس بیشتری پیدا کرده اند ولی این کافی نیست و همچنان با شرایط مطلوب فاصله داریم.

شهردار تهران افزود: در مفتخریم که محب مولی الموحدین علی (ع) هستیم ؛ حضرت علی (ع) شخصیتی نیست که فقط به جهان تشیع تعلق داشته باشد و هر آزاده ای و هر بزرگی در دنیا، مسلمان و غیر مسلمان از مولا علی (ع) یاد کرده و هرچه زمان می گذرد روز به روز شخصیت ایشان بیشتر شناخته می شود و جامعه درک بیشتری از او پیدا می کند.

وی گفت: در نظام اسلامی ما که بر پایه قانون اسلام و مذهب تشیع و فقه جعفری بنیان شده باید فرهنگ اهل بیت (ع) در جامعه شناخته شده باشد تا در فردای قیامت اهل بیت (ع) و شهدا از عملکرد ما راضی باشند.

قالیباف ادامه داد: انقلاب اسلامی با تاثیر از فرهنگ سیدالشهدا (ع) و عاشورا و با اتکا به مولی الموحدین (ع) توانست پیروز و آن شرایط سخت را پشت سر بگذارد و اگر افتخاری کسب شده ثمره خون شهداست و بدانید برای رفع مشکلات سیاسی، اقتصادی و... راهی جز این که به فرهنگ اهل بیت چنگ بزنیم نداریم و افتخار ما این است که محب اهل بیت و شیعه مولا علی (ع) هستیم و در نظامی اسلامی زندگی می کنیم و امیدواریم در مسیری که گام بر می داریم شیعه و پیرو واقعی آن حضرت باشیم.