"بفرمائید شام ایرانی" در انتظار پروانه نمایش

حسین حاجی بیگی روابط عمومی این پروژه به خبرنگار مهر گفت: قرار بود نیمه مردادماه بخش اول این برنامه در شبکه نمایش خانگی عرضه شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است، تصویربرداری هشت قسمت از برنامه تمام شده و به زودی و با دریافت مجوز تصویربرداری سری دوم با حضور زوج‌های هنرمند شروع می‌شود.

وی ادامه داد: در هشت قسمت ابتدایی اشکان خطیبی، مهدی پاکدل، سروش صحت و رامبد جوان در یک گروه و شقایق دهقان، بهاره رهنما، لادن طباطبایی و سحر زکریا در گروه بعدی رقابت کردند. اداره نظارت و ارزشیابی مجوز انتشار دی وی دی این برنامه را داده و مجوز نهایی وزارت ارشاد که صادر شود برنامه وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود.

حاجی بیگی افزود: اولین بخشی که وارد بازار می‌شود به میزبانی اشکان خطیبی است و مدت زمان هر بخش 80 تا 100 دقیقه است، به زودی قرار است در مراسمی ویژه این برنامه برای تعدادی از اهالی سینما و تلویزیون نمایش داده شود.

تهیه‌کننده مسابقه "بفرمائید شام ایرانی" موسسه سینما 24 و کارگردان آن بیژن بیرنگ است.