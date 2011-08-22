ذوالقدر به مدال نقره دست یافت/ تاجیک حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، فرزاد ذوالقدر تکواندوکار وزن پنجم کشورمان عصر امروز دوشنبه با شکست مقابل نماینده کره جنوبی به مدال نقره یونیورسیاد 2011 چین دست یافت و کاروان ایران را صاحب چهارمین مدال نقره کرد.

ذوالقدر در دور نخست در راند طلایی نماینده فرانسه را با نتیجه 5 بر 4 شکست داد و راهی دور دوم شد. در این دور نماینده کشورمان با نتیجه 15 بر 3 تکواندوکاری از ماکائو را شکست داد و به جمع هشت نفر برتر وزن خود راه یافت. ذوالقدر در سویم مبارزه خود با نتیجه 5 بر 2 مقابل حریفی از اسپانیا صاحب برتری شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

وی در مسابقه نیمه نهایی با نتیجه 12 بر 2 حریفی از مکزیکی را شکست داد اما با شکست 5 بر 2 مقابل نماینده کره جنوبی از کسب مدال طلا محروم و به مدال نقره یونیورسیاد چین بسنده کرد.

امروز همچنین حسین تاجیک در وزن هشتم در دور نخست برابر تکواندوکار عمانی به میدان رفت که این حریف در پایان راند دوم از ادامه مسابقه انصراف داد. تاجیک در دور دوم حریف مکزیکی را با نتیجه 6 بر یک شکست داد اما در نهایت با شکست 5 بر 3 مقابل تکواندوکاری از مجارستان از صعود به جمع چهار تکواندوکار برتر مسابقات باز ماند.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.