12 روستای استان مرکزی تحت پوشش شرکت آبفار مرکزی درآمدند

صفر علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پیوستن این 12 روستا با تعداد یک هزار071 اشتراک، جمع روستاهای بالای 20 خانوار تحت پوشش به 708 روستا وروستاهای زیر20 خانوار تخت پوشش به 62 روستا رسیدومجموعا 123 هزار مشترک روستایی از خدمات آب شرب سالم بهره مند شدند.

وی گفت: شهرستانهای اراک وزرندیه بیشترین تعداد روستا را ازابتدای سال تا کنون تحت پوشش آورده اند.

آبرسانی به سه روستای دلیجان

وی در ادامه افزود: با اتمام عملیات آبرسانی به 3 روستای شهرستان دلیجان با اعتباری بالغ بر شش میلیون و 514 هزار ریال دو هزار و 900 نفر از روستائیان این شهرستان از آب شرب سالم بهره مند شدند.



حیدری گفت: عملیات آبرسانی به روستاهای راوه، شانق وبهار اردهال از پنج سال پیش شروع شده و دراین مدت با احداث سه باب ایستگاه پمپاژ، سه مخزن آب با مجموع ظرفیت 1000مترمکعب، حفر شش حلقه چاه، ایجاد 61.5 کیلومتر خطوط انتقال وشبکه داخلی ونصب دودستگاه کلرزن گازی ونصب 835 انشعاب ،آبرسانی به این سه روستا را به اتمام رسانده است.

