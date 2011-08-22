پرداخت 30 میلیارد ریال تسهیلات به مجتمع های صادراتی مازندران

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش سال گذشته به صادر کنندگان استان پرداخت شد که این تسهیلات در سالهای اخیر حدود 100 میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار داشت: 30 میلیارد ریال تسهیلات به منظور توسعه مجتمع های صادراتی استان در سال گذشته پرداخت شد.

استاندار مازندران، تعداد روستاهای آبرسانی شده مازندران در دولت نهم و دهم را 543 روستا اعلام کرد و افزود: با آبرسانی به این روستاها، بالغ بر 321هزار و 500 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

وی با اشاره اینکه هفت هزار و 700 واحد مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر مازندران احداث شد، بیان داشت: دو هزار و 300 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و دو هزار و 450 واحد در بافت فرسوده شهرها آماده بهره برداری است که در مجموع 12 هزار و 450 واحد مسکن مهر استان در مناسبت های مختلف افتتاح خواهد شد.

طاهایی افزود: شرکت برق منطقه ای مازندران در سال 89 تعداد یک پروژه را در سطح استان به اتمام رساند که جهت اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال هزینه شده است.

استاندار مازندران با اشاره به بهره برداری 64 پروژه ورزشی سال گذشته در استان، تصریح کرد: بر اساس آمار به طور میانگین هر شش روز یک طرح ورزشی در مازندران افتتاح شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته روند صعودی صادرات از گمرکات استان ادامه داشت، گفت: در سال 89 میزان صادرات از گمرکات استان از مرز 977 هزار تن به ارزش 193 میلیون و 696 هزار دلار گذشت که در مقایسه با سال 88 از لحاظ وزن 82 درصد و از لحاظ ارزش 61 درصد رشد داشته است.

وی، میزان واردات استان در سال گذشته را دو میلیون و 335 هزار تن اعلام کرد و بیان داشت: این میزان از نظر وزن 31 درصد و از نظر ارزش 22 درصد نسبت به سال 88 کاهش داشته است.

استاندار مازندران ادامه داد: درآمد گمرکات استان در سال 89 به رقمی معادل 110 میلیارد و 834 میلیون تومان رسید که نسبت به سال قبل آن از رشد دو درصدی داشته است.

وی با اشاره به رشد 90 درصدی صادرات از بندر امیرآباد افزود: در سال گذشته میزان صادرات از این بندر بالغ بر هشت میلیون و 320 هزار تن بوده است.



