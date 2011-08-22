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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

اتابک نادری به عنوان مدیر هماهنگی تئاتر استان‌ها حکم گرفت

اتابک نادری به عنوان مدیر هماهنگی تئاتر استان‌ها حکم گرفت

طی حکمی از سوی مدیر کل هنرهای نمایشی اتابک نادری به سمت مدیر هماهنگی تئاتر استان‌ها منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: گستردگی فعالیت‌های نمایشی در استان‌های کشور و لزوم توجه و دقت روز افزون به هنرمندان گرانقدر شهرستان‌ها نیازمند برنامه ریزی دقیق و همه جانبه و تلاشی از سر صداقت و مسئولیت است. ضمن تقدیر از تلاشهای مسئولانه شما در کسوتهای مختلف بویژه مدیریت تماشاخانه گرانسنگ سنگلج و با توجه به تجربه، توان و شناخت مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم شما را به عنوان مدیر هماهنگی تئاتر استانها منصوب می‌نمایم. امیدوارم با یاری خداوند متعال و بهره گیری از توان کارشناسان این حوزه و ارتباط تنگاتنگ با هنرمندان کشور در انجام امور محوله موفق و سربلند باشید./ حسین مسافر آستانه

اتابک نادری علاوه بر بازیگری در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، ‌تا کنون رئیس اداره برنامه‌های نمایشی استان اردبیل، معاون پژوهشی انجمن تئاتر انقلاب اسلامی، مدیر عامل مجتمع فرهنگی هنری فدک، تالیف دو کتاب با عنوان‌های "سیر نمایش در اردبیل" و "هنر نمایش به زبان ساده" از سال 85 مدیریت تماشاخانه سنگلج را بر عهده داشته و در اردیبهشت ماه امسال از مدیران برتر تئاتر کشور انتخاب شده است.

پیش از این دکتر محمدحسین ناصر بخت مدیریت این بخش را برعهده داشته است. وی به عنوان نویسنده و کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر فعالیت کرده و دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر آیینی سنتی و مدیر انتشارات نمایش بوده است.

کد مطلب 1389364

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