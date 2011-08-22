به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: گستردگی فعالیت‌های نمایشی در استان‌های کشور و لزوم توجه و دقت روز افزون به هنرمندان گرانقدر شهرستان‌ها نیازمند برنامه ریزی دقیق و همه جانبه و تلاشی از سر صداقت و مسئولیت است. ضمن تقدیر از تلاشهای مسئولانه شما در کسوتهای مختلف بویژه مدیریت تماشاخانه گرانسنگ سنگلج و با توجه به تجربه، توان و شناخت مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم شما را به عنوان مدیر هماهنگی تئاتر استانها منصوب می‌نمایم. امیدوارم با یاری خداوند متعال و بهره گیری از توان کارشناسان این حوزه و ارتباط تنگاتنگ با هنرمندان کشور در انجام امور محوله موفق و سربلند باشید./ حسین مسافر آستانه

اتابک نادری علاوه بر بازیگری در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، ‌تا کنون رئیس اداره برنامه‌های نمایشی استان اردبیل، معاون پژوهشی انجمن تئاتر انقلاب اسلامی، مدیر عامل مجتمع فرهنگی هنری فدک، تالیف دو کتاب با عنوان‌های "سیر نمایش در اردبیل" و "هنر نمایش به زبان ساده" از سال 85 مدیریت تماشاخانه سنگلج را بر عهده داشته و در اردیبهشت ماه امسال از مدیران برتر تئاتر کشور انتخاب شده است.

پیش از این دکتر محمدحسین ناصر بخت مدیریت این بخش را برعهده داشته است. وی به عنوان نویسنده و کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر فعالیت کرده و دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر آیینی سنتی و مدیر انتشارات نمایش بوده است.