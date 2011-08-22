حوادث جاده‌ ای خراسان جنوبی آسیب‌ شناسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم اولیایی در نخستین جلسه کمیته ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان در سال 90 بر ساماندهی فعالیت‌ها و عوامل مرتبط با سفرهای تابستانی با هدف افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و سوانح رانندگی با بهره ‌گیری از توان و تجربه مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ ربط تاکید کرد.

وی خواستار بررسی و ارزیابی اقدامات انجام شده و حوادث پیش آمده در سه ماهه اول سال جاری به منظور آسیب‌ شناسی و در نتیجه اتخاذ تصمیمات کارشناسی و منطقی برای دستیابی به ایمنی بیشتر شد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان جنوبی نیز هدف از برگزاری جلسه را برنامه‌ ریزی و ارائه برنامه‌ های دستگاه‌های عضو جبرای انجام سفرهای ایمن در فصل تابستان خواند.

مهدی حسینی ضمن ابراز خرسندی از کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای در سه ماهه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل از مسئولان دستگاه‌های عضو کمیته ایمنی بابت پیگیری‌ها و اقدامات انجام گرفته و نیز همدلی ایجاد شده تشکر و قدردانی کرد.

وی بر برنامه‌ ریزی و استمرار برنامه‌ ها و طرح‌های تابستانی برای آغاز مرحله دوم سفرهای تابستانی پس از ماه رمضان تاکید کرد.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای موتورسواران روستایی توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها و پلیس راه استان، پیگیری راه‌اندازی سایت‌های مخابراتی برای تقویت تلفن همراه در مسیر محورهای مواصلاتی توسط شرکت مخابرات و توجه به امر آموزش در ارتقاء فرهنگ رانندگی توسط کلیه دستگاه‌های ذی ‌ربط در راستای ارائه آموزش بخش حمل و نقل جاده‌ای اعم از رانندگان، دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها، آموزش راکبان موتورسوار و سایر موارد مشابه از اهم مصوبات این جلسه بود.