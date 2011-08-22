آفریقای جنوبی دادن پناهندگی سیاسی به قذافی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، هر روز اخبار ضد و نقیضی درباره سرنوشت دیکتاتور لیبی و فرار وی به دیگر کشورها از جمله به ونزوئلا از خاک تونس منتشر می شود.

اخباری درباره دادن پناهندگی سیاسی به معمر قذافی از سوی آفریقای جنوبی منتشر شده که این کشور این اخبار را رد کرده است.

رادیو تونس به نقل از یک منبع مخالف رژیم معمر قذافی در بنغازی اخیرا گزارش داده بود که یک هواپیمای ونزوئلایی در جزیره جربه تونس برای انتقال اعضای خانواده دیکتاتور لیبی فرود آمده است.

این منبع مخالف همچنین اعلام کرد که خویشاوندان قذافی به زودی تونس را به مقصد کاراکاس پایتخت ونزوئلا ترک می کنند و این بدان معناست که دیکتاتور لیبی به پایان راه خود رسیده است.