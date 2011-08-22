"دانشنامه امام علی (ع)" بر روی شبکه اینترنت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد اکبری با اعلام این خبر، اظهار داشت: هدف از به روز رسانی دانشنامه امام اول شیعیان در اختیار گذاشتن اطلاعات طبقه بندی شده محققان علوم دینی و عاشقان و شیفتگان این امام همام است.



وی افزود: این دانشنامه در 2089 مطلب شامل مقاله، گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده پایان نامه و نگارخانه است.



اکبری با بیان اینکه مطالب دانشنامه به دو بخش نمایه اصلی و فرعی تقسیم می شوند، اظهار داشت: این 2089 مطلب در قالب 106نمایه (سرفصل) که شامل 21 نمایه اصلی و 85 نمایه فرعی می باشند از هم اکنون در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.



مدیر پایگاه حوزه ادامه داد: مطالبی از جمله "امام علی(ع)،معرفی کوتاه، امام(ع) از ولادت تا هجرت، امام(ع) از هجرت تا غدیر و امام(ع) از غدیر تا پایان دوران خلفا" از جمله نمایه های اصلی این دانشنامه می باشد.



وی افزود: امام(ع) از خلافت تا شهادت، مظلومیت امام(ع) ، فضائل و مناقب امام(ع) ، اخلاق و سیره امام(ع) ، آثار و منابع گردآوری شده از سخنان و نامه های امام(ع) و در مکتب امام(ع) از دیگر نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.



این پژوهشگر علوم دینی، "امام(ع)، کوفه و نجف، امام(ع) در آئینه سوالات، امام(ع) از نگاه امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری" و دهها نمایه دیگر را از نمایه های اصلی دانشنامه عنوان کرد.



وی در ادامه به برخی از نمایه‌های فرعی این دانشنامه اشاره کرد و گفت: پدر و مادر امام(ع)، تربیت امام(ع) در دامان پیامبر(ص) ، پیشگامی امام(ع) در اسلام و ایمان، امام(ع) و لیله المبیت و امام(ع) در غزوه عشیره و بدر، از جمله نمایه های فرعی این دانشنامه به شمار می‌رود.



این محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم، "امام(ع) و ازدواج با حضرت فاطمه(س)، امام(ع) و تولد امام حسن(ع) و حسین(ع) و امام (ع) و مرگ مادر" و مطالب فراوان دیگر را از جمله نمایه های فرعی این درختواره ذکر کرد.



وی این دانشنامه را دارای ویژگیهای خاص و مهمی دانست و گفت: جامعیت، طبقه بندی ساختاری و بکارگیری جدیدترین نوع جستجو از ویژگی های خاص و منحصری است که در این دانشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.



لازم به ذکر است علاقمندان می توانند جهت استفاده از این دانشنامه به نشانی اینترنتی ذیل مراجعه کنند؛

http://hawzah.net/Hawzah/Subjects/Subjects.aspx?LanguageID=1&id=4937