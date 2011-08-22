محدویت تردد در محور کندوان/ ترافیک روان در جاده های مازندران

سرهنگ جعفر محمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای محدودیت های ترافیکی در محور های مواصلاتی به مازندران خبر داد.

وی اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن سالروز شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) و به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و روانی تسهیل در امر عبور و مرور در روز یکشنبه و دوشنبه 30 و 31 مردادماه، محدودیت های ترافیکی در محور های پر تردد مازندران به اجرا درآمد.

محمد نژاد افزود: تردد موتورسیکلت تاساعت 23 روز دوشنبه31 مردادماه از محور کندوان، هراز، فیروز کوه ممنوع بوده و تردد انواع تریلر و کامیون ها از محور کرج چالوس کماکان ممنوع است.

فرمانده پلیس راه مازندران افزود: در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 تا 23 امروز از سمت کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 17 عصر امروز بعد از ظهر تا ساعت 23 از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

محمد نژاد گفت: در محور هراز تردد کلیه تریلی ها از این محور کماکان ممنوع بوده و تردد کلیه کامیون ها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی تا ساعت 23 امشب ممنوع است.

وی افزود: تردد کلیه تریلی ها به استثنای تریلی های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی تا ساعت 23 امروز از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره تلفن 3287070 با پیش شماره 0151 و خط امین 2182934 به صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای مازندران است.