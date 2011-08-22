مساجد نیازمند حضور پر شور جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده ظهر دوشنبه در جلسه ای به مناسبت روز جهانی مساجد با اشاره به ارزش و اهمیت مساجد در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی اظهار داشت: حضور مردم در مساجد باعث تقویت نظام اسلامی در جامعه می شود چنانکه حضرت امام (ره) نیز در این باره سفارش کرده اند که مساجد باید از جوانها مجتمع شود.

وی عنوان کرد: اگر بفهمیم اجتماعاتی که اسلام برای ما فراهم کرده است، چه مسائل و گرفتاری‌ها را حل می‌کند، این‌طور بی‌حال نبودیم که مساجدمان به جای حضور پر شور جوانان به مرکزی برای حضور چند پیرزن و پیرمرد تبدیل شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل اضافه کرد: با بررسی نقش مسجد در مبارزه علیه کفر والحاد، درمی بابیم که چشمه زلال مبارزه و نهضت علیه باطل در طول تاریخ از مسجد جوشیده است و این مکان توانست به قیام مقدس مردم ایران نتیجه بخشد.

حضور در مساجد دشمنان را به ترس وا می دارد

ستوده مسجد را خنثی‌کننده نقشه‌های دشمنان دانست و اظهار داشت: از جمله ترفندهای استعمار و دشمنان داخلی و خارجی برای محو اسلام، خاموش کردن چراغ و رونق مساجد بوده است و اکنون نیز تمام سعی و تلاش دشمنان در خلوت کردن مساجد به عنوان پایگاه ضداستکباری است که نشان می دهد آنها از این سنگر بزرگ اسلام ترس و واهمه دارند.

وی تصریح کرد: در طول مبارزات انقلاب اسلامی مردم و روحانیت با محوریت مساجد به مبارزه ادامه دادند و برای همه ثابت شده است که نه در گذشته و نه در حال و آینده هیچ مکانی قابلیت مساجد را ندارد.

ستوده بر حضور پر شور مردم در مساجد تاکید کرد و یادآور شد: اگر مردم از این مرکز دور بمانند، موجب شادی دشمنان و تضعیف انقلاب خواهد شد.

