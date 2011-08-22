آخرین خبرها درباره دیکتاتور لیبی وخانواده اش/ سرانجام پسران قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع خبری گزارش دادند: اخبار ضد و نقیضی از سرنوشت معمر قذافی منتشر می شود، اما وی در 24 ساعت گذشته 3 پیام صوتی فرستاده و احتمال می رود که از دژ محکم خود فرار کرده باشد.

در حالی که برخی منابع وابسته به انقلابیون از فرار قذافی به شهر "سرت" در 400 کیلومتری پایتخت خبر می دهند برخی دیگر معتقدند که وی در "سبها" مخفی شده است.

"عبدالمجید محمد" روزنامه نگار لیبیایی در این باره گفت: من 99 درصد مطمئن هستم که وی در یکی از سوراخهای سبها مخفی شده و اینکه گفته می شود در منطقه" تاجورا "است صحت ندارد.

از سوی دیگر "فرحات بن قداره" از مقامات سابق لیبی تصریح کرد: سخنانی که تلویزیون لیبی پخش می کند ضبط شده هستند و وی در طرابلس نیست به ویژه که همه افراد رسانه ای رژیم لیبی فرار کرده اند و تلویزیون لیبی برنامه ضبط شده پخش می کند.

منابع خبری همچنین اعلام کردند که خبری درباره "صفیه ورکش" همسر قذافی در دست نیست اما اخبار تایید نشده از دستگیری "الساعدی قذافی" حکایت دارد.

خمیس قذافی که قبلا شایعاتی درباره کشته شدن وی درشهر" زلیتن" منتشر شده بود، اما "معتصم قذافی" همچنان مخفی شده است و اثری از هانیبال دیگر فرزند قذافی هم نیست اما سیف العرب کوچکترین فرزند قذافی در حمله سه ماه گذشته کشته شد.

بنابر خبرها، "عائشه" تنها دختر قذافی به یک کشتی در سواحل لیبی پناه برده، اما "محمد قذافی" که از زن اول قذافی است اعلام کرد که همراه مادر و خانواده اش در طرابلس است و انقلابیون به وی امان داده اند.

"مصطفی عبدالجیل" رئیس شورای انتقالی لیبی در این باره گفت: نگهبانان محمد قذافی به سوی انقلابیون شلیک کرده و یک نفر را کشته و سه نفر دیگر را زخمی کرده اند.

وی افزود: آسیبی به محمد قذافی نرسیده، اما هر کدام از اعضای خانواده قذافی یا عناصر این رژیم مطابق قانون محاکمه خواهند شد.

محمد قذافی گفت: اطلاعی از شلیک به انقلابیون ندارم، اما من و خانواده ام در امان هستیم از درگیری میان مسلمانان در لیبی متاثر هستم. مشکلات باید از طریق گفتگو حل می شد اما نبود درایت لیبی را به وضع کنونی کشاند.