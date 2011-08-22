ذوالقدر: شرمنده مردم شدم / تاجیک: شکست را می پذیرم

به گزارش خبرنگار مهر به شنژن چین، فرزاد ذوالقدر پس از کسب مدال نقره مسابقات تکواندوی یونیورسیاد چین ضمن بیان مطلب فوق افزود: می خواستم پاسخ انتقاداتی که از من شد را با کسب مدال طلا بدهم اما این اتفاق نیفتاد و شرمنده مردم شدم.

وی با بیان اینکه سطح رقابت در یونیورسیاد بسیار بالاست و تمام قهرمانان مطرح دنیا در رقابت‌های تکواندوی یونیورسیاد چین شرکت کرده بودند، افزود: حریف کره‌ای از من با تجربه‌تر بود اما در مبارزه با او کم نگذاشتم و از همه لحاظ با وی برابر بودم. متاسفانه در یک لحظه این حریف از فرصت استفاده کرد و امتیاز لازم را برای کسب پیروزی به دست آورد.

تکواندوکار نقره‌ای کشورمان ادامه داد: از روز اول که به اردو آمدم تمام هدفم کسب مدال طلا بود و می خواستم این مدال طلا را اول به پدرم و بعد به مردم ایران تقدیم کنم که این اتفاق نیفتاد.

"دوست داشتم امروز پدرم اینجا بود و موفقیت من را می دید"، ذوالقدر با بیان این جمله خاطر نشان کرد: در اینجا جا دارد از کادر فنی، آقای هادی ساعی و خانم عرب عامری که از من حمایت کردند، تشکر کنم و خوشحالم حداقل با مدال نقره پاسخ اعتماد آنها را دادم.

ذوالقدر در پایان در مورد آنکه چه اتفاقی باعث شد مبارزه‌اش با حریف فرانسوی به راند طلایی کشیده شود، اظهار داشت: من سه امتیاز بالا به حریف دادم و یک بار ضربه من به صورتش خورد و محافظ دندانش به بیرون پرت شد اما نمی دانم چرا داوران به این راحتی امتیازات مرا نادیده گرفتند.

از سوی دیگر حسین تاجیک تکواندوکار وزن هشتم کشورمان پس از حذف از مسابقات تکواندوی یونیورسیاد دانشجویان اظهار داشت: فقط می گویم باختم و شکست را می پذیرم. من در مبارزه با حریف مجارستانی نتوانستم آنچه مربیان گفته‌اند را در زمین درست پیاده کنم و در نهایت نتیجه را واگذار کردم.