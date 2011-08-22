وضعیت برخی معابر کرج نامناسب است

داود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای این مهم 16 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی به تاکید شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اجرای این طرح اشار کرد و افزود: با اجرای این طرح ضمن هدایت آبهای سطحی، مشکلات آبگرفتگی در مواقع بارندگی در این کلانشهر نیز برطرف می شود.
وی به تاکید شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اجرای این طرح اشار کرد و افزود: با اجرای این طرح ضمن هدایت آبهای سطحی، مشکلات آبگرفتگی در مواقع بارندگی در این کلانشهر نیز برطرف می شود.
این مسئول با بیان اینکه طرح کلکتور های سطح شهر و یا لوله های انتقال آب های سطحی با کار کارشناسی شده و با تکیه بر روش های علمی و مهندسی اجرا می شود، اظهارداشت: اجرای این طرح نقش بسزایی در ساماندهی معابر به هنگام بارندگی دارد.
وحیدی با اشاره به نامناسب بودن وضعیت فنی برخی معابر کرج اذعان داشت: این موضوع باعث می شود این معابر هنگام بارندگی دچار آب گرفتگی شوند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج بر هدایت آبهای سطحی به ویژه در مناطق شیب دار تاکید کرد و گفت: این مهم با توجه به نزدیک شدن فصل سرما بسیار حائز اهمیت است.
وحیدی با یادآوری تخصیص اعتبار 16 میلیارد تومانی به اجرای طرح کلکتورهای آبهای سطحی خاطرنشان کرد: در سال جاری با اختصاص اعتبارات مورد نیاز، طرح ها و پروژه های عمرانی مختلفی جهت تکملیل زیرساخت های هدایت آبهای سطحی در نقاط مختلف کلانشهر کرج اجرا می شود تا به تبع آن بتوان گامهای موثری را در تامین آسایش و رفاه شهروندان برداشت.
وی خواستار تسریع در اجرای طرح جمع آوری آبهای سطحی از سوی مسئولان ذیربط در مدیریت شهری کرج شد و گفت: اعضای شورای شهر بر اهتمام بیش از پیش شهردار کرج مبنی بر اجرای این مهم تاکید دارند.
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