وضعیت برخی معابر کرج نامناسب است

داود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای این مهم 16 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی به تاکید شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اجرای این طرح اشار کرد و افزود: با اجرای این طرح ضمن هدایت آبهای سطحی، مشکلات آبگرفتگی در مواقع بارندگی در این کلانشهر نیز برطرف می شود.



این مسئول با بیان اینکه طرح کلکتور های سطح شهر و یا لوله های انتقال آب های سطحی با کار کارشناسی شده و با تکیه بر روش های علمی و مهندسی اجرا می شود، اظهارداشت: اجرای این طرح نقش بسزایی در ساماندهی معابر به هنگام بارندگی دارد.

وحیدی با اشاره به نامناسب بودن وضعیت فنی برخی معابر کرج اذعان داشت: این موضوع باعث می شود این معابر هنگام بارندگی دچار آب گرفتگی شوند.



سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج بر هدایت آبهای سطحی به ویژه در مناطق شیب دار تاکید کرد و گفت: این مهم با توجه به نزدیک شدن فصل سرما بسیار حائز اهمیت است.



وحیدی با یادآوری تخصیص اعتبار 16 میلیارد تومانی به اجرای طرح کلکتورهای آبهای سطحی خاطرنشان کرد: در سال جاری با اختصاص اعتبارات مورد نیاز، طرح ها و پروژه های عمرانی مختلفی جهت تکملیل زیرساخت های هدایت آبهای سطحی در نقاط مختلف کلانشهر کرج اجرا می شود تا به تبع آن بتوان گامهای موثری را در تامین آسایش و رفاه شهروندان برداشت.



وی خواستار تسریع در اجرای طرح جمع آوری آبهای سطحی از سوی مسئولان ذیربط در مدیریت شهری کرج شد و گفت: اعضای شورای شهر بر اهتمام بیش از پیش شهردار کرج مبنی بر اجرای این مهم تاکید دارند.