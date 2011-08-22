بیژن ذوالفقارنسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرسپولیس در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و چهارشنبه شب با چهره‌ای تحول یافته و بسیار آماده مقابل صنعت نفت بازی خواهد کرد. بازیکنان ما از شرایط فعلی خارج شده‌اند و در بازی با نفت، تنها به کسب نتیجه فکر می کنند.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی از نظر فنی روی تیم انجام شده، افزود: پرسپولیس برای اینکه بتواند به نتایج خوبی دست پیدا کند اصلاحاتی را در دستور کار خود قرار داده و در بازی با نفت شاهد این دگرگونی و اصلاحات خواهید بود. پیروزی در این دیدار می تواند محرک خوبی برای تیم ما باشد.

عضو کمیته فنی پرسپولیس در ادامه تصریح کرد: بازیکنان و کادر فنی تیم ما به لحاظ روحی مشکلاتی پیدا کرده‌اند که این امر باید از نظر تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات برطرف شود. در غیر اینصورت قادر نخواهیم بود که در دیدار با سایر تیم‌ها نتیجه کسب کنیم. ما با دقت روی این موضوع کار می کنیم و مشکلات را برطرف خواهیم کرد.

ذوالفقارنسب در پایان در خصوص شایعاتی مبنی بر اینکه تماشاگران روی سکوها از سرمربی پیشین این تیم خط می گیرند، گفت: علی دایی به هیچ وجه چنین رویکردی به فوتبال ندارد و من فکر می کنم تماشاگران باید شکیبایی پیشه کنند تا تیم نتیجه بگیرد. من به شخصه به پیروزی مقابل نفت خوشبین هستم.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 22:30 روز چهارشنبه 2 شهریورماه در چارچوب هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف صنعت نفت آبادان می رود.