قانون مدونی در خصوص نماهای شهری وجود ندارد

غلامرضا احمدی بیداخویدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر بسترسازی مناسب به منظور ارتقاء کیفیت محیطی عرصه های عمومی و خصوصی شهر بر ضرورت سامان بخشی کالبدی این عرصه ها تاکید کرد.



وی با بیان اینکه متاسفانه در ارتباط با نماهای شهری قانون مدون مشخصی نداریم، افزود: مهندسین در در اجرای طرح ها با موافقت مالکین اقدام به طراحی و اجرای نمای خصوصی ساختمان می کنند.



احمدی بیداخویدی از آغاز به کار اولین جلسه کمیته سیما و منظر شهری خبر داد و عنوان کرد: این کارگروه سه ماه پیش در وزارت مسکن و شهرسازی با دبیری مسکن شهرسازی تشکیل شد.



وی ادامه داد: در اولین جلسه کمیته سیما و منظر شهری که سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یک ماه پیش آنرا برگزار کرد، معاون وزیر کشور معاون وزیر مسکن و رئیس شورای عالی استانها همچنین معاون شهرسازی کلانشهرها در آن حضور داشتند.



این مسئول خروجی این نشست را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کمیته با موضوع ساماندهی و ضابطه مندی نما به عنوان یکی از چالشهای مهم شهرسازی و معماری مناطق برگزار شد.



لزوم تدوین سند راهبردی طراحی نما



بیداخویدی با اشاره به پروژه تدوین سند راهبردی طراحی نما تدوین ضوابط برای ساختمانهای شهری بر اساس اصول و مبانی معماری اسلامی و ایرانی ، و تکمیل بانک اطلاعات نما ، الگوها و ضوابط و مبانی کلی را از جمله مباحث این گردهمایی عنوان کرد.



بیداخویدی سیاست هایی را که شهرداری ها در رابطه با ضوابط ساختمانی شهر اعمال می کنند را از طرح ریزی شهری دانست و گفت: طرح ریزی شهری بیشتر با عوامل زیبایی شهری سروکار دارد که یکی از جنبه های مطالعاتی آن جنبه کیفی عوامل فرهنگی و اجتماعی شهر است و مجموعه مدیریت شهری کرج نیز براین مهم تاکید دارد.



وی با اذعان بر وجود خلاء قانونی در خصوص یکپارچگی منظر و سیمای شهری اظهارداشت: به دلیل عدم وجود ضابطه وقانون نمی توان طرح خاصی را برای ساختمانهای یک ردیف تعیین کرد.



بیداخویدی گفت: مالک به دلیل تعریف نشدن جایگاه قانونی می تواند از اجرای نما سرباز زند.

وی تاکید کرد:طرح ها باید پس از تهیه به شورای عالی شهرسازی ارجاع شود و این شورا تنها مرجع قانونی برای تعیین ضوابط ساختمانها و شهرسازی است.



معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج ضرورت تصویب طرح ها در شورای عالی شهرسازی را یادآور شد و افزود:پس از تصویب باید چگونگی اجرای طرح ها به شهرداری ابلاغ شود تا جایگاه و مستند قانونی برای این کار تعریف شود.



