بعد بین المللی نمایشگاه قرآن تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله اسدی در آستانه آخرین روزهای نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی قرآن کریم فرصت بسیار خوبی برای آشنایی مردم با ابعاد مختلف قرآن اعم از محتوا، نشر، تحقیق و پژوهش و ظواهر قرآنی است.



وی با اشاره به تعامل شکل گرفته حول محور قرآن در این نمایشگاه و در میان مسئولان موسسات قرآنی و مردم افزود: بخشهایی مانند پرسش و پاسخ به شبهات، مشاوره و ... از بخشهای بسیار خوب نمایشگاه است.



اسدی نمایشگاه را فرصت مناسبی برای بهره مندی محققان و قرآن پژوهان برای ارایه آثار خود همچنین استفاده از آثار دیگران بر ضرورت تقویت بعد بین المللی نمایشگاه برای تعامل بین المللی میان قرآن پژوهان کشور با دیگر کشورها تاکید کرد.



مدیر اجرایی دفتر مقام معظم رهبری در قم با بیان اینکه بعد بین المللی نمایشگاه باید تقویت شود تاکیدکرد: باید از کشورهای اسلامی به صورت رسمی برای حضور و ارایه آثار و منشورات قرآنی دعوت شود و میزگردهایی با حضور اندیشمندان کشورهای اسلامی برپا شود که البته امسال فعالیت های خوبی در این عرصه انجام شده است.



آثار دینی قم به زبانهای دیگر ترجمه شود



وی با بیان اینکه آثار ترجمه ای موضوعات قرآنی و دینی به اندازه مناسبی صورت می گیرد اما به موضوع ترجمه آثار قرآنی و دینی کشور به زبانهای دیگر کمتر توجه شده است.



وی افزود: باید از فرصت بیداری اسلامی که در منطقه و دیگر کشورها رخ داده است با ترجمه آثار اسلامی و دینی بهترین استفاده را در تبلیغ و ترویج دین ببریم.



نمایشگاه؛ فرصت مناسب برای حمایت از بیداری اسلامی



اسدی تاکیدکرد: نمایشگاه بین المللی قرآن نیز فرصت مناسبی هم برای ابراز حمایت از بیداری اسلامی و هم برای کمک به این جریان است.

