به گزارش خبرنگار مهر، از فردا سه‌شنبه اول شهریورماه تعطیلی سینماها به پایان می‌رسد و نیکی کریمی برای بلیت فروشی به سینماهای اریکه ایرانیان و پردیس ملت می‌رود.

در مدتی که کریمی در سینما آزادی بلیت‌ فروشی داشت استقبال از فیلم بالا رفت و گوهر خیراندیش‌، هستی مهدوی‌فر و بهنوش بختیاری در کنار این بازیگر به بلیت فروشی پرداختند، فیلم "سوت پایان" پیش از شروع تعطیلات ایام عزاداری در 12 سینمای تهران 110 میلیون تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی "سوت پایان" به کارگردانی نیکی کریمی و بازی شهاب حسینی، اشکان خطیبی، آتیلا پسیانی، هستی مهدوی‌فر، نیکی کریمی و ... داستان دختری است که مادرش محکوم به اعدام شده است.