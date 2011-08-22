عسکری: ذوالقدر فوق العاده ظاهر شد/ تاجیک به خودش باخت

فریبرز عسکری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین در مورد عملکرد تکواندوکاران کشورمان در رقابت‌های امروز دوشنبه ضمن بیان مطلب فوق افزود: حسین تاجیک به خودش باخت نه حریفش. تاجیک آمادگی زیادی داشت و با اعتمادبنفس بالا در میدان حاضر شد. من فکر می کنم این آمادگی و اعتمادبنفس بالا باعث شد او به خودش ببازد نه حریفش.

سرمربی تیم تکواندوی دانشجویان کشورمان خاطر نشان کرد: فرزاد ذوالقدر بسیار خوب مبارزه کرد و با توجه به اینکه در یک وزن بالاتر در مسابقات شرکت کرده بود و تجربه زیادی نداشت، عملکردش فوق العاده بود. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که حریف کره‌ای ذوالقدر در فینال بسیار باتجربه بود و با بهره گیری از این فاکتور توانست برنده شود.

وی با بیان اینکه داوری‌ها در مسابقات امروز درست بود، خاطر نشان کرد: خیلی حیف شد که تاجیک نتوانست به جمع چهار نفر پایانی وزن خود راه یابد. قشنگی مسابقات هم به همین است. البته ما امیدواریم در دو وزن دیگری که فردا برگزار می شود هم به دو مدال ارزشمند دیگر دست یابیم.

عسکری در پایان تصریح کرد: با طلایی که امروز کره‌ای‌ها کسب کردند، با دو طلا بالاتر از ما که یک طلا و دو نقره به دست آوردیم، قرار گرفتند.

رقابت‌های تکواندوی یونیورسیاد 2011 چین با کسب یک مدال نقره دیگر برای تیم تکواندوی منتخب دانشجویان کشورمان پیگیری شد.