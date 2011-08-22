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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

لحظه به لحظه با انقلاب لیبی/

حمله خمیس قذافی با تانک به سیدی خلیفه/ آرامش قبل از طوفان درسبها وسرت

حمله خمیس قذافی با تانک به سیدی خلیفه/ آرامش قبل از طوفان درسبها وسرت

شبکه های العربیه و الجزیره اعلام کردند که یکی از فرزند قذافی با نیروهای تحت امرش به انقلابیون در منطقه سیدی خلیفه یورش برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العربیه والجزیره، منابع خبری اعلام کردند که تانکهای گردانهای قذافی به شدت از "باب العزیزیه" حفاظت می کنند و "خمیس قذافی" با نیروهای تحت امرش به منطقه "سیدی خلیفه" حمله ور شده است.

این منابع تاکید کردند: جبهه شرقی طرابلس آرام است و شهرهای "سبها" و "سرت" آرامش قبل از طوفان را سپری می کند اما تک تیراندازان میدان "شهدا" خود را تسلیم انقلابیون لیبی کرده اند.

منابع فوق همچنین گزارش دادند: یکی از نگهبانان قذافی در حال فرار به وسیله انقلابیون دستگیر شده و "بشیر صالح" مدیر دفتر قذافی در تلاش برای فروختن 25 تن طلا در تونس است.

کد مطلب 1389399

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