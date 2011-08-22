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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

مربی منچسترسیتی در خصوص سمیر نصری به آرسنال هشدار داد

مربی منچسترسیتی در خصوص سمیر نصری به آرسنال هشدار داد

"روبرتو مانچینی" به مسئولان آرسنال و سمیر نصری هشدار داده در صورتی که ملی پوش فرانسوی در دیدار با اودینزه به میدان برود، مشکل بزرگی در راه پیوستن این بازیکن به من سیتی پیش خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال چهارشنبه شب در دیدار برگشت از مرحله پلی‌آف رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با اودینزه ایتالیا دیدار خواهد کرد و چنانچه نصری در این دیدار به میدان برود قادر نخواهد بود در صورت پیوستن به من سیتی برای این تیم در رقابت‌های لیگ قهرمانان به میدان برود.

مانچینی گفت: فکر می کنم اگر نصری در این دیدار به میدان برود مشکل بزرگی در راه پیوستن این بازیکن به تیم ما به وجود خواهد آمد. من سیتی ظرف یکی، دو روز آینده نصری را از آرسنال به خدمت می گیرد.

سرمربی من سیتی تصریح کرد: ما 40 روز است که به دنبال نصری هستیم و مطمئنم که تا 24 یا 48 ساعت دیگر کار تمام می شود. نمی دانم چرا تا بدین لحظه کار پیوستن نصری به تیم ما انجام نشده است.

کد مطلب 1389402

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