مربی منچسترسیتی در خصوص سمیر نصری به آرسنال هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال چهارشنبه شب در دیدار برگشت از مرحله پلی‌آف رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با اودینزه ایتالیا دیدار خواهد کرد و چنانچه نصری در این دیدار به میدان برود قادر نخواهد بود در صورت پیوستن به من سیتی برای این تیم در رقابت‌های لیگ قهرمانان به میدان برود.

مانچینی گفت: فکر می کنم اگر نصری در این دیدار به میدان برود مشکل بزرگی در راه پیوستن این بازیکن به تیم ما به وجود خواهد آمد. من سیتی ظرف یکی، دو روز آینده نصری را از آرسنال به خدمت می گیرد.

سرمربی من سیتی تصریح کرد: ما 40 روز است که به دنبال نصری هستیم و مطمئنم که تا 24 یا 48 ساعت دیگر کار تمام می شود. نمی دانم چرا تا بدین لحظه کار پیوستن نصری به تیم ما انجام نشده است.