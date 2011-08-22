به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب ، در این صفحات، هر فرازی که حاوی هرگونه استفاده‌ رهبر معظم انقلاب از نصوص دینی شامل کلام‌الله و بیانات از قول، فعل و تقریر معصومین‌(علیهم‌السلام) - به زبان عربی و یا فارسی- در آن صورت گرفته باشد به عنوان فیش قرآنی، حدیثی و یا نهج‌البلاغه مد نظر قرار گرفته و در دسته‌بندی‌های موضوعی و تاریخی در دسترس کاربران محترم قرار داده شده است.



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صفحه قرآن: http://farsi.khamenei.ir/speech-quran



صفحه حدیث: http://farsi.khamenei.ir/speech-hadis



صفحه نهج‌البلاغه: http://farsi.khamenei.ir/speech-nahj