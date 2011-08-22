  1. سیاست
  2. سایر
۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

همزمان با لیالی قدر /

صفحات قرآن، حدیث و نهج‌البلاغه پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر انقلاب آغاز به کار کرد

صفحات قرآن، حدیث و نهج‌البلاغه پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر انقلاب آغاز به کار کرد

همزمان با لیالی قدر و نزول کلام‌الله مجید، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، جهت دسترسی آسان‌تر مخاطبان به اندیشه‌های قرآنی و حدیثی رهبر انقلاب اسلامی، صفحات قرآن، حدیث و نهج‌البلاغه خود را رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب ، در این صفحات، هر فرازی که حاوی هرگونه استفاده‌ رهبر معظم انقلاب از نصوص دینی شامل کلام‌الله و بیانات از قول، فعل و تقریر معصومین‌(علیهم‌السلام) - به زبان عربی و یا فارسی- در آن صورت گرفته باشد به عنوان فیش قرآنی، حدیثی و یا نهج‌البلاغه مد نظر قرار گرفته و در دسته‌بندی‌های موضوعی و تاریخی در دسترس کاربران محترم قرار داده شده است.

در این صفحات علاوه بر ارائه اصل فیش‌ها، عناوین محتوایی هر فیش، نمایه‌های هر فیش و در صورت لزوم مصادر(منابع) مربوط به هر یک از فیش‌ها نیز در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. ارائه مطالب در هر یک از صفحات، علاوه بر ترتیب‌های مربوط به هر یک از انواع قرآن، حدیث و نهج‌البلاغه، بصورت موضوعی نیز امکان پذیر شده و موتور جستجو نیز کاربران را در دستیابی به مطالب مورد نظرشان یاری خواهد نمود.

کاربران می‌توانند از طریق صفحه بیانات سایت (http://farsi.khamenei.ir/speech) به صفحات جدید دست پیدا کرده و یا مستقیما از طریق آدرس‌های ذیل به هر یک از صفحات مراجعه نمایند:

صفحه قرآن: http://farsi.khamenei.ir/speech-quran

صفحه حدیث: http://farsi.khamenei.ir/speech-hadis

صفحه نهج‌البلاغه: http://farsi.khamenei.ir/speech-nahj

کد مطلب 1389404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها