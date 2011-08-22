به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب ، در این صفحات، هر فرازی که حاوی هرگونه استفاده رهبر معظم انقلاب از نصوص دینی شامل کلامالله و بیانات از قول، فعل و تقریر معصومین(علیهمالسلام) - به زبان عربی و یا فارسی- در آن صورت گرفته باشد به عنوان فیش قرآنی، حدیثی و یا نهجالبلاغه مد نظر قرار گرفته و در دستهبندیهای موضوعی و تاریخی در دسترس کاربران محترم قرار داده شده است.
در این صفحات علاوه بر ارائه اصل فیشها، عناوین محتوایی هر فیش، نمایههای هر فیش و در صورت لزوم مصادر(منابع) مربوط به هر یک از فیشها نیز در اختیار مخاطبان قرار میگیرد. ارائه مطالب در هر یک از صفحات، علاوه بر ترتیبهای مربوط به هر یک از انواع قرآن، حدیث و نهجالبلاغه، بصورت موضوعی نیز امکان پذیر شده و موتور جستجو نیز کاربران را در دستیابی به مطالب مورد نظرشان یاری خواهد نمود.
کاربران میتوانند از طریق صفحه بیانات سایت (http://farsi.khamenei.ir/speech) به صفحات جدید دست پیدا کرده و یا مستقیما از طریق آدرسهای ذیل به هر یک از صفحات مراجعه نمایند:
صفحه قرآن: http://farsi.khamenei.ir/speech-quran
صفحه حدیث: http://farsi.khamenei.ir/speech-hadis
صفحه نهجالبلاغه: http://farsi.khamenei.ir/speech-nahj
همزمان با لیالی قدر /
صفحات قرآن، حدیث و نهجالبلاغه پایگاه اطلاعرسانی رهبر انقلاب آغاز به کار کرد
همزمان با لیالی قدر و نزول کلامالله مجید، پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای، جهت دسترسی آسانتر مخاطبان به اندیشههای قرآنی و حدیثی رهبر انقلاب اسلامی، صفحات قرآن، حدیث و نهجالبلاغه خود را رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب ، در این صفحات، هر فرازی که حاوی هرگونه استفاده رهبر معظم انقلاب از نصوص دینی شامل کلامالله و بیانات از قول، فعل و تقریر معصومین(علیهمالسلام) - به زبان عربی و یا فارسی- در آن صورت گرفته باشد به عنوان فیش قرآنی، حدیثی و یا نهجالبلاغه مد نظر قرار گرفته و در دستهبندیهای موضوعی و تاریخی در دسترس کاربران محترم قرار داده شده است.
نظر شما