اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال صبای قم عصر سه‌شنبه راهی بوشهر می شوند تا خود را برای دیدار خارج از خانه مقابل شاهین بوشهر آماده کنند.



در حالی که دیدارهای هفته پنجم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از روز چهارشنبه دوم شهریور ماه آغاز می شود، کاروان تیم فوتبال صبای قم عصر سه شنبه از طریق پرواز مستقیم تهران - بوشهر راهی این شهر می‌شود.



بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال کشورمان، دیدار تیم های فوتبال صبای قم و شاهین بوشهر از هفته پنجم نیم فصل نخست یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 22 روز چهارشنبه دوم شهریورماه در ورزشگاه شهید بهشتی شهر بوشهر برگزار می شود و طی آن تیم های 10 و پنج امتیازی جدول رده بندی به مصاف یکدیگر می روند.



مصاف صبای قم با پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر فوتسال



تیم فوتسال صبای قم در هفته نخست فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به مصاف تیم فوتسال پرسپولیس تهران می رود.



فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور که دوره سیزدهم این مسابقات نیز محسوب می شود، از روز هشتم شهریورماه آغاز خواهد شد و طی آن 14 تیم حاضر در لیگ برتر در هفته دیدار حساس به مصاف یکدیگر می روند.



در هفته نخست این دوره از رقابت ها تیم فوتسال صبای قم که یکی از تیم های مدعی این فصل لیگ برتر محسوب می شود، از ساعت 21 و 30 دقیقه روز هشتم شهریور ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم میزبان تیم پرسپولیس تهران خواهد بود.



این نخستین بازی خانگی تیم فوتسال صبای قم در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به شمار می رود.



آغاز فصل جدید فوتبال باشگاه‌های قم از شانزدهم شهریورماه



فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم از روز شانزدهم شهریور ماه آغاز می شود و مدعیان برای قهرمانی به میدان می روند.



در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم هشت تیم حضور دارند که در جدال برای کسب عنوان قهرمانی و به دست آوردن سهمیه حضور در رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان به مصاف هم خواهند رفت.



قهرمان فصل گذشته این مسابقات تیم فوتبال پناه آفرین است، ضمن اینکه در کنار این تیم، ارم ساز و چند تیم دیگر از مدعیان جدید قهرمانی به شمار می روند و طی آن دیدارهای هفته نخست روزهای شانزدهم و هفدهم شهریور در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار می شود.



