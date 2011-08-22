تاکید ناتو بر ادامه حملات هوایی/ واکنش چین به سقوط طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری "بی بی سی" لحظاتی قبل از به اظهارات مقامات چینی درباره سقوط طرابلس به دست انقلابیون لیبی پس از واکنش مقامات غربی پرداخت و گزارش داد: چین به نظر مردم لیبی احترام می گذارد و خواستار تحقق هرچه سریعتر دموکراسی و آزادی در این کشور است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که دیکتاتور لیبی از مردم خود خواسته تا طرابلس را نجات دهند و در برابر انقلابیون مقاومت کنند.

همچنین اتحادیه اروپا اعلام کرد که در حال حاضر نشست های اضطراری را درباره برنامه های آتی در قبال لیبی پس از سقوط معمر قذافی برگزار کردیم و به دوران پس از دیکتاتور می اندیشیم.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز تاکید کرد که تا زمان تسلیم کامل نیروهای معمر قذافی به حملات هوایی خود ادامه می دهد. بسیاری از رسانه های خبری نیز اعلام کردند که ناتو از زمان آغاز جنگ لیبی تاکنون هزار حمله هوایی را انجام داده که بسیاری از مردم بیگناه هم در آنها کشته شده اند.

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا که کشورش از شرکای سابق معمر قذافی است نیز سقوط طرابلس را رهایی این شهر از چنگال یک خائن خواند و گفت: مخالفین معمر قذافی به یک نقطه عطف رسیده اند و این یک لحظه تاریحی برای مردم لیبی است.

همچنین با انتشار گزارشهای ضد و نقیض درباره سرنوشت معمر قذافی، دولت فرانسه اعلام کرد: نمی دانیم که معمر قذافی هم اکنون در کجا حضور دارد.