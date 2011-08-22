اکبر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هفته‌ به هفته به شرایط خوب و ایده‌آل یک تیم مدعی نزدیک می‌شویم و خوشبختانه تا این هفته نیز به خوبی نشان داده‌ایم که صبای قم می‌تواند یکی از مدعیان لیگ یازدهم فوتبال کشور باشد.



وی اظهار داشت:‌ از اینکه در باشگاه صبا در کنار بازیکنان بسیار خوب این تیم بازی می‌کنم بسیار خوشحالم اما هنوز نیاز به کمی هماهنگی بیشتر دارم تا بتوانم از توانایی‌های خود در تیم صبای قم در یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال استفاده کنم.



هافبک سابق تیم فوتبال کاوه تهران که از آغاز لیگ یازدهم در صبای قم بازی می‌کند، افزود:‌ از ابتدای فصل با اینکه نیاز به هماهنگی داشتیم و البته تیم از زیر فشار تمرینات سخت بدنسازی خارج شده بود، ولی نشان دادیم که تیم قوی و توانمندی هستیم.



وی با تاکید بر اینکه حضور صبا در بین تیم‌های بالای جدول رده‌بندی به هیچ عنوان اتفاقی نیست، تاکید کرد: با وجود مربی بزرگی همچون عبدالله ویسی و بازیکنان خوبی که در تیم هستند، هدف ما این است که هفته به هفته به مکان‌های بالاتر جدول رده‌بندی نزدیک شویم.



صادقی دیدار این هفته صبای قم در مصاف با شاهین بوشهر را بسیار سخت پیش‌بینی کرد و ابراز داشت: آنها تیم خوبی هستند و این روزها به واسطه بازی در خانه از توانمندی خوبی برخوردارند، اما صبای قم هم در دیدار چهارشنبه شب با قدرت به میدان خواهد رفت.



هافبک تیم فوتبال صبای قم افزود: حریف ما تیم خوب و هماهنگی است و بازیکنان خوبی در آن حضور دارند که در دیدارهای اخیر با آمادگی در کنار یکدیگر بازی می‌کنند و از هماهنگی بسیار خوبی بهره‌ می‌برند، بنابراین با توجه به اینکه شاهین بوشهر بازی قبل را در مقابل ملوان با تساوی به پایان برده است ولی‌ باید تلاش کنیم در بوشهر این تیم را شکست دهیم و به سه امتیاز با ارزش مسابقه دست یابیم.



وی که یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم فوتبال صبای قم در دیدار هفته گذشته با سایپا البرز بود، اضافه کرد: تیم صبا در آمادگی کامل قرار دارد و از آنجا که تمرینات بسیار منظمی انجام داده‌ایم، بازیکنان از وضعیت جسمی مطلوبی برخوردارند.



صادقی درخصوص مسابقه صبای قم برابر سایپا البرز در هفته چهارم نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تصریح کرد: ما باید در این بازی سه امتیاز را به دست می‌آوردیم زیرا بازیکنان ما در این دیدار بسیار خوب عمل کردند و باید در مقابل حریف پیروز می‌شدیم که خوشبختانه با ارائه بازی هجومی و قدرتمند، در نهایت به سه امتیاز مسابقه دست یافتیم.



وی با اشاره به قدرت قابل توجه خط حمله تیم فوتبال صبای قم در هفته‌های گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تاکید کرد: داشتن بهترین خطوط حمله لیگ تا پایان هفته چهارم نشان می‌دهد که تیم ما از قدرت بسیار خوبی برخوردار است و می‌توانیم با توجه به این توانمندی این هفته شاهین بوشهر را شکست دهیم.



بازی صبا و شاهین از هفته پنجم نیم فصل نخست لیگ یازدهم از ساعت 22 چهارشنبه دوم شهریور ماه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار می‌شود.

