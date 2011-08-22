تیراندازان ایران به مدال نرسیدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، رقابت‌های تیراندازی یوینورسیاد 2011 امروز دوشنبه پیگیری شد که طی آن امین حیدری در تفنگ سه وضعیت عنوان بیست و دوم را کسب کرد و از راهیابی به مرحله نهایی رقابت‌ها بازماند.

نساء پاریاب در همین ماده با کسب 567 امتیاز نتوانست به فینال این مسابقات راه یابد که عصر امروز با حضور هشت تیرانداز برتر مسابقات برگزار می شود.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.