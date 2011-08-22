به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های آمریکایی "وویل" از 2 تا 11 سپتامبر برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش franceinter، تمرکز این جشنواره بر روی نوآوری، تازگی و کشف 9 تا 11 فیلمی است که در این رقابت شرکت خواهند کرد.

ستاد برگزاری این جشنواره، فهرست هیئت داوران و فیلم‌های شرکت کننده را اعلام کرد. لیلا حاتمی بازیگر شناخته شده سینمای ایران به عنوان یکی از داوران این جشنواره حضور خواهد داشت.

همچنین در چهل و نهمین دوره جشنواره فیلم نیویورک که از 30 سپتامبر تا 16 اکتبر در انجمن فیلم مرکز لینکولن نیویورک برگزار می‌شود فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی و با بازی لیلا حاتمی و پیمان معادی به نمایش در خواهد آمد. این فیلم در جشنواره فیلم برلین 2011 توانست خرس طلایی را از آن خود کند.

لیلا حاتمی بازی در فیلم‌های سینمایی "لیلا"، "ارتفاع پست"، "چیزهایی هست که نمی‌دانی"، "حکم"، "شیدا"، "جدایی نادر از سیمین" و ... را در کارنامه دارد.