به گزارش خبرنگار مهر، خدای من مادیات دنیا مانند حلقه های زنجیر یک به یک در هم تنیده شده و جسم و روحم را در بند کشیده اند و من امشب تنها مددجوی یاری توام تا زنجیر سخت دنیا پرستی و گناهان را از هم دور و روحم را از بند معصیت رهایی بخشی.



من به باز شدن درهای توبه در شب قدر ایمان دارم



امشب می خواهم از هر چه غیر از توست روی برگردانم و تنها بر سجاده راز و نیاز با تو بنشینم و من به باز شدن درهای توبه در شب قدر ایمان دارم و از آن بیشتر به توبه پذیری تو ایمان دارم که استغفارم را قبول می کنی و مرا زیر چتر بی انتهای رحمت خود راه می دهی.



معبودم، اکنون دست های ثوابم بیشتر از همیشه خالی است و کوله بار گناهانم پرتر از همیشه، اما سنگینی شانه هایم زیر بار ناثوب ها باعث نمی شود که من از فکر بخشایش تو بیرون بیایم.

مگر من خدای دیگری به جز تو دارم که مرا حتی اگر روسیاه باشم، دوست بدارد و به برگشتنم امید داشته باشد.



خدایا، تو آنقدر خوبی که مرا همیشه شرمنده مهربانیت کرده ای ولی امشب به حرمت شب قدر می خواهم از زیر بار این شرمندگی برای همیشه بیرون بیایم و امید دارم تنها دست توست که عرق شرمندگی را از پیشانی ام پاک می کند.



مولایم، من در شب قدر که بالاتر از هزار ماه و از شریف ترین اوقات است دست از دامان غیر از تو کشیده ام و بر آستان بندگی تو زانو زده ام.



خدایا، مرا در درک این شب یاری کن



می گویند شب قدر، شب آمرزش معصیت ها و رقم خوردن احوال آدمی است، خدای من از تو می خواهم مرا در درک این شب یاری کنی تا قدردان قدرش باشم.

