واشنگتن در امور سوریه دخالت نکند/ دیدار مجدد "فورد" از حماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "ادوارد بیک" گفت: بحران سوریه باید به وسیله خود مردم حل و فصل شود و دخالت خارجی راه مناسبی نیست.

وی افزود: آمریکا نباید در اوضاع سوریه دخالت کند و از گروهی به نفع دیگری حمایت کند و مجازاتهای اعمال شده آمریکا علیه سوریه بی فایده است.

سفیر سابق آمریکا در عراق تصریح کرد: این که هر کشوری به دنبال منافع خود در تحولات جهانی باشد طبیعی است، اما آنچه جای تعجب دارد مشکل آفرینی برخی کشورها است که به جای ایجاد یک راه حل به مشکلات دامن می زنند.

خبر دیگر اینکه "رابرت فورد" سفیر آمریکا در دمشق در ادامه دخالتهای آشکار کاخ سفید در امور داخلی سوریه برای دومین بار از شهر "حماه" دیدار کرد.