حسین گنجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به فاصله اندک باقی مانده تا نخستین بازی خود در فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، تیم صبا در دیدارهای تدارکاتی خود را برای کسب هماهنگی و آمادگی بیشتر مهیا می کند.



وی ادامه داد: بعد از اردوی تدارکاتی بسیار خوبی که در شهر ملایر به مدت پنج روز برگزار کردیم و همچنین دیدارهای تدارکاتی خوبی که در این شهر مقابل تیم های مختلف برگزار کردیم، یک مسابقه تدارکاتی با تیم شهرداری ساوه در نظر گرفته ایم که قطعا به پیشبرد اهداف کادر فنی در راستای آماده سازی بیشتر تیم کمک شایانی خواهد کرد.



مربی تیم فوتسال صبای قم با اشاره به زمان و مکان برگزاری این دیدار، ابراز داشت: تیم های فوتسال صبای قم و شهرداری ساوه در دیدار تدارکاتی امشب از ساعت 22 در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به مصاف یکدیگر می‌روند.



وی یاد آور شد: شهرداری ساوه تیمی است که سال گذشته در رقابت های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور حضور داشت و به عنوان یکی از دو تیم برتر لیگ دسته اول جواز صعود به رقابت های لیگ برتر را به دست آورده است.



گنجیان بیان داشت: شهرداری ساوه با برخورداری از مربی خوبی همچون رضا عقابی ملی پوش سابق فوتبال کشورمان و تیم مطرح پرسپولیس تهران، چند سالی است که بازیکنان خوبی در لیگ دسته اول دارد و امسال تیم قدری در لیگ برتر است.



وی افزود: صبای قم نیز که تمرینات خود را از خر داد ماه گذشته در سالن شهید حیدریان قم آغاز کرده است، بعد از انجام تمرینات منظم و مستمر بدنسازی به منظور آمادگی جسمانی بازیکنان، در اردوهای تدارکاتی و بازی های دوستانه خود را آماده لیگ سیزدهم کرده است.



مربی تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: حریف ما در هفته نخست فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، روز هشتم شهریور ماه تیم فوتسال پرسپولیس تهران است که دیدار دو تیم در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار می شود.



وی اظهار داشت: این دیدار برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و برای همین منظور از تمامی علاقمندان به فوتسال می خواهیم از همین دیدار با حضور در سالن شهید حیدریان قم به حمایت از تیم فوتسال صبای قم بپردازند.



فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور که دوره سیزدهم این مسابقات نیز محسوب می‌شود، از روز هشتم شهریورماه آغاز خواهد شد و طی آن 14 تیم حاضر در لیگ برتر در هفته دیدار حساس به مصاف یکدیگر می روند.



در هفته نخست این دوره از رقابت ها تیم فوتسال صبای قم که یکی از تیم های مدعی این فصل لیگ برتر محسوب می شود، از ساعت 21 و 30 دقیقه روز هشتم شهریور ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم میزبان تیم پرسپولیس تهران خواهد بود.

