به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی عصر یکشنبه با حضور در موسسه خیریه امام علی(ع) شهر ری در جمع مددجویان و کارکنان این خیریه با بیان اینکه مردم ایران لیاقت بهترین زندگی را دارند گفت: برای رسیدن به زندگی ایده آل در کشور باید به دنبال ساختن جامعه پویا و اسلامی در بهترین شرایط اقتصادی باشیم. زیرا در جامعه ای که در آن بیکاری و تورم موج بزند پویایی پدید نمی آید.

وی با اشاره به نقش خیریه ها در تکامل جامعه گفت: خیریه ها می توانند احکام اسلامی را در زمینه نذورات، صدقات و کمک به محرومین و فقرزدایی اجرایی کنند و اجرای کامل احکام اسلامی جامعه ای اسلامی را ایجاد می کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برخی از زیرساختهای اقتصادی در کشور مانند ایجاد تعاونیها با الگوگیری از غرب ایجاد شده است گفت: این درحالی است که در آیینها و دستورات اسلامی و ایرانی بسیاری از شیوه ها و بنگاهها و سازمانهای اسلامی وجود دارد که با اجرای صحیح آنها می توانیم جامعه بزرگی را از فقر نجات دهیم که می توان به سنت حسنه وقف، صدقه و نذورات اشاره کرد.

محسن رضایی خطاب به کارکنان موسسه خیریه امام علی(ع) شهر ری گفت: کار کردن در خیریه مانند نماز و روزه است و خود خیریه مسجد است. شما باید در کنار فعالیتهای عمرانی، اشتغال و رفع محرومیتها در توانمند سازی معنوی و فرهنگی مددجویان و اقشار آسیب پذیر جامعه هم کوشا باشید زیرا بسیاری از اقشار آسیب پذیر به جز فقر مادی از فقر معنوی و فرهنگی نیز رنج می برند.

وی گفت: البته خیریه‌ها دارای مشکلات قانونی هم هستند که بعد از ماه مبارک رمضا جلسه ای با مدیران خیریه ها خواهم داشت تا این مشکلات از راه قانونی برطرف شود. البته وظیفه حکومت است که از خیریه ها حمایت کند و دولت هم می تواند بخشی از فعالیتهای اجتماعی خود را به خیریه ها محول کند.

جلوگیری از مهاجرت بیش از 300 خانوار به تهران

درادامه این مراسم سید اکبر کسایی زادگان مدیرعامل موسسه خیریه امام علی(ع) با بیان اینکه این خیریه پیش از این تمام توان خود را صرف ارائه تسهیلات به اقشار آسیب پذیر پایتخت می کرد گفت: ارائه این تسهیلات موجب شده بود تا خیل زیادی از مددجویان از شهرهای محروم کشور به امید حمایت خیریه ها به سمت تهران مهاجرت کنند ولی هم اکنون خیریه امام علی(ع) شهر ری پس از دو سال تحقیق و پژوهش طرحی را در دست اجرا دارد که بر اساس آن تمامی تسهیلات و امکانات خیریه برای توانمندسازی روستاها و مناطق محروم کشور صرف می شود و این موجب شده در ابتدای اجرای این طرح ملی در مدت کوتاهی از مهاجرت بیش از 300 خانوار به تهران جلوگیری شود.

وی گفت: موسسه خیریه امام علی(ع) شهر ری در چهار محور فرهنگ سازی، ارتقای سلامت، اشتغال و تامین مسکن در روستاهای محروم کشور فعالیت خود را آغاز کرده است و امیدواریم این طرح الگویی برای سایر خیریه ها و سازمانهای مسئول در توانمندسازی مناطق محروم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام با استماع صحبتهای مددجویان توانمند شده خیریه امام علی(ع) شهرری از مددجویان توانمند شده قدردانی کرد.