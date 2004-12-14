پرويز مشكاتيان تكنوازي مي كند

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، در اين كنسرت، قطعاتي در شور و دشتي اجرا مي شود و مهم ترين بخش كنسرت را اجراي قطعات قديمي تشكيل مي دهد. از جمله اين قطعات كه براي سالها در موسيقي ايران جاودانه شده اند، مي توان به " لاله بهار"، " خزان"،" سماع آوا" و" هموطن" اشاره كرد.

در كناراجراي آثار قديمي، قطعات جديدي هم از ساخته هاي مشكاتيان اجرا مي شود. همچنين در بخش ديگري از اين كنسرت ، نوازندگان مختلف به اجراي تكنوازي در بداهه مي پردازند. اين تكنوازان شامل " پرويز مشكاتيان" سنتور،" كيوان ساكت" تار،"جمشيد عندليبي" ني،"بهداد بابايي" سه تار و " اردشير كامكار" كمانچه هستند.

گروه عارف با تركيب 17 نفرع به صحنه مي رود و خوانندگي قطعات را " شهرام ناظري به عهده خواهد داشت.

تركيب سازها، تار، تارباس، سه تار، سنتور، عود، كمانچه، قيچك، قيچك باس، ني، تنبك و دف خواهد بود.

شايان ذكر است كه مشكاتيان پس از سالها دوري از صحنه در ايران كنسرت مي دهد .

فروش بليط اين كنسرت از هفته آينده آغاز مي شود.