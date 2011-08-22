به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر دوشنبه در جمع نمازگزاران حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت امیرالمومنین(ع) به تشریح جریان لیله المبیت پرداخت و اظهار داشت: لیله المبیت شبی است که علی(ع) در بستر پیامبر(ص) خوابید تا دشمنانی که خانه پیامبر را محاصره بودند و انتظار طلوع صبح داشتند که پیامبر را قطعه قطعه کنند ناامید شوند.



وی با بیان اینکه اسناد معتبری از عالمان شیعه و سنی این داستان را نقل کرده است، تاکید کرد: پیغمبر فرمود یا علی من مامورم از مکه به سوی مدینه بروم، اما دشمنان اگر ببیند کسی در خانه نیست می‌فهمند که من به مدینه می‌روم و دنبال من می‌آیند و تو در این بستر بخواب تا آنها متوجه خروج من نشوند.



این مرجع تقلید ادامه داد: امام علی(ع) بدون اینکه از پیامبر بپرسند که در این جریان زنده می‌ماند یا خیر، به ایشان عرض کرد من اگر در بستر شما بخوابم، شما سالم می‌مانید. پیغمبر فرمود بلی.



اولین سجده شکر امام علی(ع)



آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: پس از این جریان علی(ع) به سجده افتاد و اولین سجده شکر را در آن شب انجام داد.



استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به اینکه پیغمبر به سمت مدینه حرکت کرد و برای اینکه دشمنان متوجه ایشان نشوند، در غاری پنهان شده بودند، تصریح کرد: دشمنان پس از اینکه متوجه خروج پیامبر شدند، شروع به فعالیت کردند و عده‌ای را مامور کردند تا کوه‌های اطراف را بازدید کنند و وقتی تعدادی از آنها به نزدیکی غار رسیده بودند خداوند دستور داد چند عنکبوت بر دهانه غار تارهایی ایجاد کنند.



این مرجع تقلید گفت: خداوند با دو تار عنکبوت، پیامبرش را نجات داد و اگر این دو تار نبود الان از یک میلیارد و 400 میلیون مسلمان در دنیا خبری از آنها نبود.



آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به برخی از فضائل امام علی(ع) اظهار داشت: علی(ع) فضائلی دارد که در اسلام بی‌نظیر است و هیچ کس از این فضائل برخوردار نیست.



وی همسری حضرت فاطمه(س) را یکی از این فضائل برشمرد و تاکید کرد: فاطمه زهرا(س) برترین بانوی جهان هستند و شیعه و سنی درباره عظمت ایشان نوشتند.



وی گفت: این افتخارات مخصوص علی ابن ابیطالب(ع) است و اگر بدون تعصب فکر کنیم یکی از این مباحث برای برتری ایشان به سایرین کافی است.



نهج‌البلاغه مملو از عالی‌ترین درس‌هاست



آیت‌‌الله مکارم شیرازی اثر گرانبهای نهج‌البلاغه را یکی دیگر از فضائل امیرالمومنین(ع) برشمرد و افزود: در بین صحابه پیغمبر کسی پیدا نمی‌شود که حتی یک جمله مثل خطبه‌های نهج‌البلاغه گفته باشد.



وی ادامه داد: نهج‌البلاغه مملو از عالی ترین درس حکومت و اخلاق و علم است که نسخه‌ای از آن پس از ترجمه، به سازمان ملل منتقل شد.



این مرجع تقلید تاکید کرد: نهج‌البلاغه متعلق به هزار و 400 سال پیش است و می‌بایست کهنه می‌شد، اما مطالب آن همچنان برای همگان تازه است.



کسی که نان به نرخ روز نخورد از نظر ثروتمندان دیوانه است



آیت‌الله مکارم شیرازی به ادامه بحث‌های تفسیر زندگانی نوح پیامبر اشاره کرد و گفت: اقوامی که در جریان داستان نوح نابود شدند به واسطه این بود که خداوند کریم زبان حال آنها را شنید و آنها درو شدند.



وی به جریان طوفان اشاره کرد و گفت: ثروتمندان به تکذیب حضرت نوح اکتفا نکردند و نسبت‌های ناروا و دشنام‌های بد به ایشان می‌دادند و این پیامبر را دیوانه خطاب کرده بودند چون حضرت نوح نان به نرخ روز نمی‌خورد و کسی که نان به نرخ روز نخورد از نظر آنها دیوانه است.



استاد برجسته حوزه علمیه گفت: حضرت نوح پس از اینکه از هدایت شدن این قوم ناامید شد از خداوند کمک خواست و درهای آسمان باز شد و باران‌‌های فراوان فرو ریختند و چشمه‌های جوشان از زیر زمین فوران کرد.



وی ادامه داد: قرآن می گوید این دو آب به هم رسیدند و به اندازه قدر معین شد و کوه‌ها در زیر آب پنهان شدند و امواجی مانند کوه از هر سو حرکت کرد و جمعیتی که مسخره می‌کردند مانند برگ‌های خشکیده فصل پائیز روی آب می‌رفتند و امواج آنها را در هم می‌پیچید.



آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه خداوند کشتی نوح را حفظ کرد، افزود: اگر مهمترین کشتی‌های روز در آن زمان می‌بودند واژگون می‌شدند اما فرشتگان به گونه‌ای این کشتی را نگه داشتند که امواج آب آن را از بین نبرد.



وی ادامه داد: قرآن می‌فرماید ما این کشتی را آیتی از آیات خدا قرار دادیم برای کسانی که اهل تذکر باشند.



مجازات با نعمت‌های خدادادی



این مرجع تقلید به ذکر چند نکته اخلاقی و تربیتی در این زمینه پرداخت و تاکید کرد: خداوند وقتی خواست اقوامی را مجازات کند با همان وسائل نعمتشان آنها را مجازات می‌کند.



آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: لازم نیست خداوند لشکر آسمان و زمین را بسیج کند بلکه با همان آبی که مایه حیات است آنها را در هم کوبید.