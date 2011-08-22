۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از چین/

ذوالقدر با دست شکسته مبارزه کرد/ مراجعه به بیمارستان پس از کسب مدال

فرزاد ذوالقدر در حالی به مدال نقره مسابقات تکواندوی یونیورسیاد 2011 چین دست یافت که با دست آسیب دیده و شکسته در دیدار فینال این رقابت‌ها حضور یافته بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، فرزاد ذوالقدر تکواندوکار وزن پنجم کشورمان که مدال نقره مسابقات تکواندوی یونیورسیاد 2011 دانشجویان را بدست آورده است در حالی به این عنوان دست یافت که در دیدار نهایی این وزن مقابل حریف کره‌ای با دست آسیب دیده مبارزه می کرد.

ذوالقدر که در این مسابقه دچار آسیب دیدگی شده بود، مبارزه را با دست شکسته به پایان رساند و ناچار شد پس از مراسم اهدای مدال برای رسیدگی به مصدومیت خود به بیمارستان مراجعه کند.

ذوالقدر با شکست مقابل حریفی از کره جنوبی به مدال نقره وزن پنجم مسابقات تکواندوی یونیورسیاد 2011 چین دست یافت.

