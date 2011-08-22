به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته پیش فیلمبرداری فیلم تازه طالبی که درباره حوادث پس از انتخابات سال 88 است در تهران تمام شد، 90 درصد کل فیلمبرداری تمام شده و 10 درصد سکانسهای باقی مانده در 15 روز در خارج از کشور فیلمبرداری میشود.
گروه احتمالا برای گرفتن این سکانسها به انگلستان سفر میکند، محل قطعی فیلمبرداری در خارج از کشور هفته آینده مشخص میشود و در صورت تائید وزارت خارجه گروه سازنده "قلادههای طلا" به انگلستان سفر میکنند، یک بازیگر جدید ایرانی هم به زودی به گروه اضافه میشود.
نگارش فیلمنامه "قلادههای طلا" یک سال طول کشیده و مدت زمان تولید این فیلم از ایده پردازی تا پایان فیلمبرداری 21 ماه زمان برده است. محمدرضا شریفینیا، حمیدرضا پگاه، امین حیایی، نیلوفر خوشخلق، علیرام نورایی و ... بازیگران این فیلم هستند.
