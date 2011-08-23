فرافکنی بورس در عرضه مواد اولیه/ تعطیلی زنجیره ای کارخانجات تولید کیسه

صدرالدین بامتی طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تولیدکنندگان کیسه و صنایعی از این دست در کشور اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند اظهار داشت: در این باره به رئیس جمهور نامه نوشته ام.

وی اظهار داشت: برای تاسیس و راه اندازی کارخانه کیسه در شهرستان نکاء در سال 85 از طریق طرح زودبازده تسهیلات دریافت کرده و با مجوز وزارت صنایع و معادن نسبت به احداث واحد تولیدی خود در شهرک صنعتی نکاء اقدام کردم.

این تولیدکننده کیسه‌های برنج و گندم با اشاره به اینکه این واحد تولیدی ظرفیت تولید سالانه هزار و 270 تن انواع کیسه و گونی را دارد تصریح کرد: متاسفانه برای تهیه مواد اولیه از بورس با مشکلات فراوانی روبرو شدیم.

بامتی یادآور شد: عده ای به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور، ناکارآمد جلوه دادن دولت و خیانت به خونهای شهدا هستند.

وی افزود: در نامه ای به رئیس جمهور از وی خواسته تا با مافیای نابودکنندگان کارآفرینان در بورس برخورد قانونی کند.

این تولیدکننده با بیان اینکه متاسفانه بورس در ارائه مواد اولیه به تولیدکنندگان کیسه همکاری ندارد اظهار داشت: این اقدام بورس سبب می شود تا تولیدکنندگان این محصول برای خرید مواد اولیه از بازار آزاد اقدام و قیمت تمام شده محصول آنان چندین برابر به دست مصرف کننده برسد.

بامتی با بیان اینکه در نامه تسلیمی به رئیس جمهور از وی خواسته تا بورس را وادار کند تا فروش مواد اولیه به واحدهای تولید کیسه را بدون واسطه ارائه دهد اظهار داشت: بورس می تواند از طریق فرمانداریهای شهرستانها به کارخانه های دارای پروانه بهره برداری واقعی سهمیه مواد اولیه ارائه دهد.

