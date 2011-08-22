بدتر شدن شرایط امنیتی در افغانستان/ امیدی به بهبود اوضاع نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، "توماس روتینگ" یک کارشناس آلمانی مسائل افغانستان در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" درباره نتایج حدود ده سال مداخله نظامی ناتو در افغانستان اظهار داشت: اکثریت افغانها از طرز رفتار نیروهای نظامی ناتو در کشورشان ناراضی هستند. اما آنها می گویند در شرایط فعلی بهتر است که آنها در این کشور باقی بمانند البته با استراتژی درست که البته این طبیعتا یک رویا است.

وی در ادامه به برشمردن خطاهای ناتو در افغانستان پرداخته و اظهار داشت: غرب در افغانستان یک سیستم جرگه سالاری و جدیدی را به وجود آورد که در آن ثروتمندان بر اکثریت مردم این کشور که هنوز در فقر زندگی می کنند سلطه پیدا کردند.

"روتینگ" درباره علت مخالفتش با جنگ افغانستان اظهار داشت: من به یک راه حل سیاسی امید داشتم، اما حکومت بوش در فکر انتقام بود.

این کارشناس مسائل افغانستان در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: در هر صورت ناتو در جنگ افغانستان پیروز نشده است. یک حقوقدان زن در این کشور اخیرا به من گفته که شرایط زنان در این کشور بهبود نیافته است. هدف اصلی ناتو در این کشور یعنی بهبود شرایط امنیتی نیز به دست نیامده است. بلکه سال به سال بدتر هم شده است.

این کارشناس آلمانی در ادامه بهترین سناریو بعد از عقب نشینی ناتو از این کشور را باقی ماندن در شرایط فعلی ارزیابی کرده و اظهار داشت: همه گزینه های دیگر بدتر از وضعیت فعلی ارزیابی می شوند. مثلا اینکه افغانستان گرفتار جنگهای شهروندی شود و یا طالبان بار دیگر بر این کشور حاکم شود. این خطر تروریسم بین المللی را افزایش می دهد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه امید برای برقراری دموکراسی در افغانستان از بین رفته است در بخش دیگری از این مطلب درباره مذاکره و برقراری مناسبات با طالبان اظهار داشت: این در اصل درست است اما برای این اقدام کمی دیر شده است. ما باید این کار را زمانی که طالبان ضعیف بود انجام می دادیم. اما حالا ما یک تاریخ برای برگشت از این کشور را تعیین کرده ایم و طالبان هم منتظر آن است. در هر حال من امیدوارم که باز هم مذاکراتی انجام شود.