قذافی به آخر خط رسید/ دیکتاتور باید در لاهه حاضر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود آنکه ایتالیا بزرگترین شریک تجاری معمر قذافی بوده و این کشور همیشه حمایت خود را از دیکتاتور لیبی اعلام کرده است، "فرانکو فراتینی" وزیر امور خارجه این کشور در اظهاراتی متناقض با اشاره به گزارشهای متفاوت درباره پناهنده شدن قذافی به یک کشور خارجی و جنایات وی علیه مردم لیبی گفت : زمان محاکمه دیکتاتور لیبی در دادگاه بین المللی لاهه فرا رسیده است.

وزیر امور خارجه فرانسه که کشورش در روزهای آتی میزبان نشست گروه تماس درباره لیبی خواهد بود، اعلام کرد: ایتالیا از نیروهای قذافی خواسته تا دست از نبرد علیه انقلابیون برداشته و سلاح های خود را تسلیم کنند.

"ما شائوشو" سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز با اشاره به تمایل چین برای همکاری با جامعه بین الملل برای بازسازی لیبی گفت : امیدوارم که هرچه سریعتر ثبات در لیبی برقرار شود و مردم که چهل سال زورگویی های معمر قذافی را تحمل کردند این بار در کمال آرامش به زندگی خود ادامه دهند.

"آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان و "گیدو وسترله" وزیر امور خارجه این کشور نیز بر لزوم کناره گیری هرچه سریعتر قذافی از قدرت و پایان دادن به کشتار مردم لیبی تاکید کردند.

داونینگ استریت در بیانیه ای اعلام کرد "دیوید کامرون" سفر خود به شهر "کورنوال" را به منظور بازدید از سیل زدگان نیمه تمام گذاشت و شب گذشته وارد لندن شد و امروز دوشنبه ریاست نشست شورای امنیت ملی را درباره لیبی برعهده دارد.

"دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در این جلسه با حضور "اندرو میچل" وزیر توسعه بین الملل انگلیس با اشاره به جنایات قذافی علیه مردم لیبی و لزوم کناره گیری وی از قدرت به منظور پایان دادن به کشتار مردم گفت : با مشاهده تصاویر صحنه هایی از طرابلس می توان حدس زد که قذافی به پایان راه خود رسیده است و دولت وی به زودی سقوط می کند.

وی با اشاره به ادامه حملات هوایی ناتو به منظور حمایت از غیرنظامیان اظهار داشت : اطمینان از اوضاع امنیتی طرابلس در دستور کار ما قرار دارد، مردم لیبی باید سرنوشت و دولت بعدی خودشان را تعیین کنند و قذافی در آینده لیبی نقشی ندارد.

کامرون گفت : قذافی باید بدون هیچ شرطی از قدرت کناره گیری کند و دارایی بلوکه شده وی در انگلیس به مردم لیبی باز می گردد. حکومت دیکتاتور لیبی در برابر انقلابیون متلاشی شده و رژیم وی در یک عقب نشینی کامل قرار گرفته است.

"اد میلیبند" رهبر حزب کارگر نیز گفت : اوضاع لیبی همچنان شکننده باقی مانده و کاملا مشخص است که رژیم قذافی به آخر خط رسیده است و این موضوع با مشاهده صحنه خیابانهای طرابلس و مردمی که خواهان آزادی هستند، آشکار است.

وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگاران در "جوهانسبرگ" ضمن تکذیب گزارشها درباره کمک کشورش به فرار قذافی از لیبی تاکید کرد: شورای انتقالی لیبی باید گفتگوهای سیاسی سازنده و همه جانبه را برای قرار گرفتن در مسیر دموکراسی آغاز کند.

"مایت کوآنا ماشابان" بدون اشاره به این موضوع که آیا آفریقای جنوبی شورای انتقالی لیبی را به رسمیت شناخته است یا خیر، قول داد تا در جریان مذاکرات با تمام احزاب رایزنی کند.