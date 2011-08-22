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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

طرح آفت زدایی ارگانیک گلخانه های جنوب کرمان آغاز شد

طرح آفت زدایی ارگانیک گلخانه های جنوب کرمان آغاز شد

جیرفت - خبرگزاری مهر: معاون زراعت جهاد کشاورزی جنوب کرمان از آغاز آفت زدایی گلخانه های جنوب کرمان خبر داد.

علی عوض پور جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسیلهای بالای استان کرمان در زمینه کشاورزی گفت: یکی از مهمترین مسائل در این راستا مبارزه با آفات است.

وی افزود: طرح آفت زدایی از هزار و 250 هکتار سطح زیر کشت گلخانه های جنوب استان آغاز شده است.

معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: این طرح به روش مکانیکی و تلفیقی با استفاده از تابش مستقیم نور خورشید و ایجاد رطوبت در بستر کاشت اجرا می شود.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف دفع آفات و بیماری های قارچی و تولید ارگانیک و بیولوژیک اجرا می شود.

عوض پور جلالی گفت: این طرح در حال حاضر در حال انجام است و تا 20 روز قبل از فصل کشت که در پاییز است ادامه دارد.
 

کد مطلب 1389447

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