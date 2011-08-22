طرح آفت زدایی ارگانیک گلخانه های جنوب کرمان آغاز شد

علی عوض پور جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسیلهای بالای استان کرمان در زمینه کشاورزی گفت: یکی از مهمترین مسائل در این راستا مبارزه با آفات است.

وی افزود: طرح آفت زدایی از هزار و 250 هکتار سطح زیر کشت گلخانه های جنوب استان آغاز شده است.

معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: این طرح به روش مکانیکی و تلفیقی با استفاده از تابش مستقیم نور خورشید و ایجاد رطوبت در بستر کاشت اجرا می شود.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف دفع آفات و بیماری های قارچی و تولید ارگانیک و بیولوژیک اجرا می شود.

عوض پور جلالی گفت: این طرح در حال حاضر در حال انجام است و تا 20 روز قبل از فصل کشت که در پاییز است ادامه دارد.

